Los cupones de la ONCE dejan 700.000 euros en premios en Chipiona

La ONCE ha repartido 700.000 euros en premios en Chipiona. El sorteo de este martes 6 de agosto vuelve a caer en Cádiz, días después de que el Cuponazo dejara el pasado viernes otros 200.000 euros en Conil. y hasta 11,5 millones en Jerez.

Encarnación Porras, vendedora de la ONCE desde 2014, vendió veinte cupones premiados con 35.000 euros en sus dos puntos de venta, ubicados en pleno centro de Chipiona. Porras Rodríguez vende por las mañanas en la calle Víctor Pradera, junto a una sucursal bancaria, y por las tardes en la calle Cervantes, junto a una popular joyería de la localidad, según ha apuntado a través de la ONCE.

Anoche, cuando le comunicaron que había repartido 700.000 euros, pensó que era “un cachondeito”. “Siento que me tiembla todo el cuerpo”, reconocía. A Encarnación le conocen en Chipiona como ‘la Rubia’. “Es que soy rubia”, aclara sonriente. Verano tras verano, los turistas que eligen Chipiona como lugar de vacaciones le buscan para comprarle el cupón. “O le ha tocado a gente del pueblo o a turistas que me buscan de un verano a otro. ¿Qué por qué me buscan” Porque siempre les digo algún disparate y aunque no les toque se van con una sonrisa. Y eso les compensa”, explica. “Si se lo he dado a gente que lo necesita, ¡Óle yo!”, concluye encantada.

El sorteo de martes, que estaba dedicado al 70 aniversario de la Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas, ha dejado otro cupón premiado con 35.000 euros a las cinco cifras en la provincia, en La Línea de la Concepcion, además de en Almería y Málaga, por lo que ha repartido 805.000 euros entre las tres provincias andaluzas, y ha llevado el resto de premios a Extremadura, Castilla La Mancha y Comunidad Valenciana.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tienen premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premios de 200, 20 y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.