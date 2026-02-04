Cruz Roja habilita cinco albergues en la provincia de Cádiz para atender a las personas desalojadas por la borrasca Leonardo

Cruz Roja ha habilitado una red de recursos de emergencia para garantizar la atención a las personas que han tenido que ser desalojadas de sus viviendas o que se encontraban en situación de calle como consecuencia de la borrasca Leonardo en cinco puntos de la provincia.

En coordinación con las administraciones competentes y a petición de los distintos ayuntamientos, la organización ha dispuesto un albergue en Algeciras, ubicado en el Pabellón Municipal Doctor Juan Carlos Mateo, con 60 camas; un albergue en San Roque, en el Pabellón Ciudad de San Roque, con 40 camas; y un albergue en Jerez de la Frontera, en el Palacio de los Deportes, con 70 camas.

Asimismo, Cruz Roja ha facilitado apoyo logístico de camas y mantas en el Pabellón Angelita Alta de El Puerto de Santa María habilitado para atender a personas sin hogar y en San Martín del Tesorillo.

En todos estos recursos, además del alojamiento, se han distribuido mantas, kits de higiene y alimentación, con el objetivo de cubrir las necesidades básicas de las personas atendidas.

De forma complementaria, Cruz Roja mantiene operativos varios recursos de emergencia, entre ellos una ambulancia en Algeciras y otras en Jerez, así como un equipo de rescate especializado que colabora en las labores de apoyo y facilita los desalojos de manera segura. Asimismo, se han puesto a disposición vehículos de transporte adaptado para garantizar el traslado de personas con dificultades de movilidad.

La presidenta provincial de Cruz Roja en Cádiz, Carmen de Lara Villar, ha destacado la capacidad de respuesta de la entidad ante los efectos de la borrasca Leonardo, así como la formación y preparación del voluntariado que está participando en este dispositivo de emergencia. “Demostramos una vez más que estamos al lado de las personas”, ha señalado.