Coronavirus: ¿Dónde vacunarse sin cita en Cádiz esta semana?

La vacunación contra el coronavirus en la provincia sigue intentando avanzar antes el avance de los contagios. La Junta ha abierto una nueva tanda de petición de citas hasta los nacidos en el año 1989, pero también, si no consigues cerrar una hora ni a través de internet ni por teléfono, puedes acudir esta semana a distintos puntos de la provincia. El SAS ha activado el proceso sin necesidad de tener una cita concertada y esta semana habrá esa posibilidad hasta en once localidades. Según el lugar, se ha establecido unas edades, unas horas y un tipo de vacunas, que puedes consultar en esta información. Por una lado, para captar a los mayores de 40 años que aún no se hayan vacunado y por otra para los treintañeros.

Centro Elcano en Cádiz

Para personas de 40 a 69 años pertenecientes a centros de salud del Distrito Bahía de Cádiz-La Janda, el día 17 Julio se vacunará con Janssen en el Centro Elcano de Cádiz de 9.00 a 14.00 horas.

Pabellón Municipal de Chiclana

El día 17 de julio 9.00 a 14.30 horas. Se vacunará con Janssen para personas de 40 a 69 años pertenecientes a centros de salud del distrito Bahía de Cádiz-Janda.

Pabellón de Conil

En el Pabellón de Conil, el mismo día 17, la vacunación masiva será para aquellos pertenecientes al centro de salud del municipio, nacidos entre 1982 y 1989 con Moderna, de 9.00 a 14.30 horas.

Campus de Jerez de la UCA

De lunes 12 a viernes 16, en horario de 9.15 a 14.15 horas, las personas nacidas entre 1981 y 1952 pertenecientes a poblaciones de Jerez, Costa Noroeste y Sierra se podrán vacunar en el Edificio Aulario de el Campus de Jerez de la Universidad de Cádiz (UCA) con Janssen.

Ifeca Jerez

Para usuarios de Jerez y Costa Noroeste, pero nacidos entre 1982 y 1985, se convoca el sábado 17, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.15 a 20.00 horas una vacunación con Moderna en IFECA Jerez.

Polideportivo Villamartín

También para esa franja de edad de 36 a 39 años (1982-1985), pero de poblaciones de la Sierra, se pone a disposición, el miércoles 14 de julio el Polideportivo de Villamartín para una vacunación con Moderna de 15.30 a 19.15 horas.

Pabellón de Tarifa, Los Barrios y Algeciras

La planificación de las agendas sin cita para usuarios del Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar Oeste serán el 14 de julio en el Pabellón de Tarifa (de 8.00 a 14.00 horas) con Janssen para usuarios de 40 a 69 años; misma franja de edad y misma vacuna el 15 de julio en el Pabellón de Los Barrios y en el Andrés Mateo de Algeciras de 15.00 a 20.00 horas.

La Línea y San Roque

En el caso del Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar Este, el 14 de julio, se vacunará con Pfizer a usuarios de La Línea y de San Roque nacidos entre 1982 y 1989, de 9.00 a 14.00 horas, en el Palacio de Congresos y en el Edificio Diego Salinas, respectivamente.

Con cita a través de internet, por teléfono o el centro de salud

Los gaditanoss nacidos en 1990, 1991 y 1992, es decir, que cumplen o han cumplido 31, 30 o 29 años durante todo este 2021, pueden pedir cita para la primera dosis de la vacuna contra la Covid, desde el martes 13 de julio, directamente en la web del Servicio Andaluz de Salud (SAS), a través de la aplicación móvil y el teléfono de Salud Responde (955 54 50 60) y también en su centro de salud, preferiblemente por teléfono. La inmunización para las personas de esta edad, como el resto de este grupo hasta 39 años, se realizará con Pfizer o Moderna.

La posibilidad de pedir cita directamente en Andalucía se amplía así esta semana a todas las personas a partir de 30 años, además de abrir las citas para las de 29 años. Si la disponibilidad de dosis lo permite, se podrá ir avanzando con mayor velocidad con la franja de edad de 20-29 años

La cita para la administración de la segunda dosis, no podrá solicitarse por estas vías y se facilitará en la mayoría de los casos en el momento de la vacunación o será comunicada con posterioridad por su centro sanitario vía sms o llamada telefónica, pudiendo consultarse en ClicSalud+ en el apartado 'Mis Citas'.