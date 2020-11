Coronavirus: La Junta cierra todos los municipios de Cádiz con nuevas medidas desde la noche del lunes

Cádiz no se ha librado esta vez de las nuevas medidas de la Junta de Andalucía. Todos los municipios, los 45, quedan cerrados y no se podrán salir de los mimmos salvo causa justificada. Además toda la actividad no esencial tendrá que estar cerrada a las seis de la tarde y el toque de queda se adelanta a las 22:00 horas y hasta las siete de la mañana. Las medidas entrarán en vigor el 10 de noviembre, las actuales estarán vigentes un día más.

El Gobierno andaluz amplía así las restricciones y toda la provincia estará cerrada. Hasta ahora sólo estaban los municipios de los distritos de Jerez, Costa Noroeste y la Sierra pero la subida de casos no ha dejado otra opción, apuntaba el presidente en su comparecencia de este domingo.

La provincia de Cádiz cerró el viernes con una tasa de 323,5 casos por 100.000 habitantes en 14 días, tras confirmar algo más de 4.000 casos entre sus 1.240.555 gaditanos. Es la segunda más baja de Andalucía tras Málaga (270) pero octubre ha sido negro y el comienzo de noviembre también. La subida del virus no ha cesado. Eso sí, sus números quedan lejos de Granada (1.116) y está por debajo de la media andaluza, que es de 541,7. De hecho, en Granada las medidas serán más duras. "Las medidas no tienen por qué ser uniformes”, porque “no es lo mismo la incidencia que tiene el virus Cádiz que la de Granada”, dijo el presidente en su visita al hospital de Puerto Real este viernes.

Sin embargo, Cádiz estará con las mismas medidas que toda la comunidad menos la provincia de Granada.

Entre otras restricciones importantes, la universidad dejará las clases presenciales y pasarán a ser online. En los colegios y en los insntitutos sí se seguirán dando clases como hasta ahora.

Moreno Bonilla se ha dirigido especialmente hacia la hostelería, que pedía que no hubiera más restricciones. Sin embargo, a las seis de la tarde tendrá que estar cerrado como el resto de actividad no esencial.