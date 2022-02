¿Cómo está el coronavirus en Cádiz para el Carnaval? Así está la incidencia por municipios

Cádiz salvó su Carnaval de 2020. Fue la única fiesta que se celebró en ese año, ya que en marzo estallaría la pandemia y el estado del alarma. Tras un 2021 en blanco, 2022 sí podrá vivirlo, aunque el coronavirus ha seguido trastocando fechas y planes.

Este fin de semana no es la fiesta oficial en Cádiz, que será en junio, pero lo cierto es que se prevén, si el tiempo acompaña, muchas coplas callejeras y nuevas en las calles de la ciudad, donde la incidencia viene bajando desde la sexta ola de Navidad y enero, cuando se vivió el pico más alto de contagios conocido hasta ahora. Estuvo por encima de enero de 2021, aunque ha sido más leve y menos mortal que entonces.

La provincia ha pasado de hasta 1.500 de tasa que hubo el 10 de enero a los 360 de este martes, un cambio más que notable. Cádiz es la ciudad con la incidencia más alta de la Bahía, con 481,4 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas pero llegó a estar en casi 1.300 a mitad de enero, tras las fiestas navideñas, con lo que el descenso es palpable. En total, en 14 días, Cádiz ha sumado 550 casos, y 224 en los pasados 7 días. Si se tiene en cuenta el riesgo por tasa está en cifras consideradas altas, pero para medir el nivel real hay que mirar otros factores, como las hospitalizaciones, también descendido en el último mes.

Hay que tener en cuenta que no hay ninguna medida restrictiva, con la excepción de la mascarilla en interiores y exteriores sólo en el caso de que no se pueda guardar la distancia, como puede ser a la hora de escuchar coplas y en los sitios con aglomeraciones, siempre actuando con prudencia. Los bares podrán ampliar además su horario en el puente de Andalucía desde el sábado y para acceder a ellos ya no es necesario el pasaporte covid.

Incidencia por municipios en la provincia

Como media, el distrito de la Bahía y la Janda es el que tiene menor tasa de coronavirus en estos momentos, con 343. Con muchos municipios celebrando el Carnaval- de hecho toda la Bahía tendrá su fiesta en la calle- ninguno está en riesgo muy alto, con Chiclana con la menor incidencia actual: 232,9 casos por cada 100.000 habitantes.

La mejor situación está ahora en la Sierra, con 243,9 y la salida de la sexta ola está siendo más lenta en el Campo de Gibraltar, con sus dos distritos por encima de 400.

Así está la incidencia en la provincia:

Provincia de Cádiz 360,4

Campo de Gibraltar Oeste 425,6

Algeciras 461,9

Los Barrios 341,9

Tarifa 292,4

Campo de Gibraltar Este 443,1

Castellar de la Frontera 781,8

Jimena de la Frontera 615,2

San Martín del Tesorillo 283,6

La Línea de la Concepción 422,9

San Roque 428,9

Bahía de Cádiz-La Janda 343,4

Alcalá de los Gazules 305,1

Barbate 250,4

Benalup-Casas Viejas 413,1

Cádiz 481,4

Chiclana de la Frontera 232,9

Conil de la Frontera 289,0

Medina Sidonia 477,1

Paterna de Rivera 274,2

El Puerto de Santa María 293,1

Puerto Real 387,8

San Fernando 326,8

Vejer de la Frontera 350,0

Jerez-Costa Noroeste 367,0

Chipiona 469,8

Jerez de la Frontera 400,4

Rota 255,7

San José del Valle 428,7

Sanlúcar de Barrameda 257,5

Trebujena 582,2

Sierra de Cádiz 243,9