Alcalá del Valle, Trebujena y Tarifa son las tres localidades que presentan la mayor incidencia acumulada de casos de coronavirus confirmados por cada 100.000 habitantes, según un informe de la Consejería de Salud y Familias publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

El estudio recaba los datos acumulados hasta el pasado 28 de agosto, por lo que no recoge los casos declarados a lo largo de este semana, una de las peores desde la declaración de la pandemia. Otra de las carencias del informe es que calcula la incidencia acumulada desde el inicio de la crisis sanitaria, y no la de los últimos siete o catorce días, con lo que ofrece una foto fija de lo que ha pasado en los últimos seis meses, pero no su evolución en los últimos días. Eso sí, permite hacer una comparativa en términos relativos entre los municipios.

El brote declarado en su residencia de mayores es la causa de que Alcalá del Valle lidere la clasificación, al acumular 79 casos sobre una población de 5.046 habitantes. Esto supone una incidencia de 1.565 positivos por cada 100.000 habitantes, la décima más alta de la comunidad.

A continuación se sitúa Tarifa, con una incidencia acumulada de 567,12 casos, con 103 positivos contabilizados al cierre del informe. El tercer municipio más afectado es Trebujena, que presenta una incidencia acumulada de 567,12 casos por cada 100.000 habitantes, al sumar 37 casos en una población de 7.028 habitantes.

A pesar del aumento de los positivos, Cádiz presenta la tercera incidencia acumulada más baja de Andalucía, con 255,21 casos por cada 100.000 habitantes, sólo por encima de Huelva (150,37) y Sevilla (252.38). En el extremo opuesto destaca Almería, que casi triplica la incidencia de Cádiz (632,52), seguida de Granada (531,66), Málaga (521,01), Córdoba (403,36) y Jaén (402,33).

Entre los municipios de más de 50.000 habitantes de la provincia, se sitúan por encima de la media provincial Algeciras (342,74), Cádiz (283,55), La Línea (443,41), y San Fernando (295,85). En cambio, Jerez presenta el mayor número de casos en términos absolutos (475), pero su incidencia acumulada es 223,27 positivos por cada 100.000 habitantes. En el caso de Chiclana, la incidencia es incluso inferior (164,5), gracias a que sólo se habían contabilizados 139 casos hasta el momento.

El informe registra cuatro municipios sin casos (El Bosque, Espera, Torre Alháquime y San Martín del Tesorillo) a fecha del pasado 28 de agosto. Sin embargo, la evolución de la pandemia ha hecho que ya sólo queden El Bosque y Torre Alháquime sin positivos en la provincia de Cádiz, según los últimos datos de la Junta de Andalucía.

Casos/Incidencia acumulada por municipio

Alcalá de los Gazules 9 / 172,45

9 / 172,45 Alcalá del Valle 79 / 1.565,60

79 / 1.565,60 Algar 2 / 141,54

2 / 141,54 Algeciras 418 / 342,74

418 / 342,74 Algodonales 3 / 54,05

3 / 54,05 Arcos 25 / 81,43

25 / 81,43 Barbate 33 / 146.55

33 / 146.55 Benalup 3 / 43,30

3 / 43,30 Benaocaz 1 / 149,03

1 / 149,03 Bornos 7 / 91,26

7 / 91,26 Castellar 7 / 229,58

7 / 229,58 Chiclana 139 / 164.52

139 / 164.52 Chipiona 28 / 146,42

28 / 146,42 Conil 37 / 164,23

37 / 164,23 Cádiz 329 / 283,55

329 / 283,55 El Bosque 0 / 0

0 / 0 El Gastor 1 / 57,08

1 / 57,08 El Puerto 146 / 165,15

146 / 165,15 Espera 0 / 0

0 / 0 Grazalema 2 / 98,67

2 / 98,67 Jerez 475 2/ 223,27

475 2/ 223,27 Jimena 16 / 230,18

16 / 230,18 La Línea 280 / 443,41

280 / 443,41 Los Barrios 81 / 342,61

81 / 342,61 Medina Sidonia 5 / 42,71

5 / 42,71 Olvera 11 / 135,58

11 / 135,58 Paterna 5 / 91,41

5 / 91,41 Prado del Rey 7 / 124,89

7 / 124,89 Puerto Real 76 / 182,57

76 / 182,57 Puerto Serrano 5 / 72,04

5 / 72,04 Rota 41 / 140,85

41 / 140,85 San Fernando 281 / 295,85

281 / 295,85 San José del Valle 4 / 90,54

4 / 90,54 San Roque 113 / 361,97

113 / 361,97 Sanlúcar 54 / 78,62

54 / 78,62 Setenil 6 / 216,68

6 / 216,68 Tarifa 103 / 567,12

103 / 567,12 Torre Alháquime 0 /0

0 /0 Trebujena 37 / 526,47

37 / 526,47 Ubrique 56 / 337,41

56 / 337,41 Vejer 16 / 126,74

16 / 126,74 Villaluenga 2 /439.56

2 /439.56 Villamartín 22 / 181,07

22 / 181,07 Zahara 1 / 72,10

1 / 72,10 San Martín del Tesorillo 0 / 0

0 / 0 TOTAL PROVINCIA DE CÁDIZ 3.165 / 255,21

Fuente: BOJA. Datos hasta el 28 de agosto. (Incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes)