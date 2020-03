La crisis producida por el coronavirus está teniendo repercusiones a todos los niveles. También entre las personas que están en prisión y sus familiares, que en determinados casos reclaman que puedan pasar estos días de confinamiento en sus casas. Aunque el régimen de visitas a las prisiones se ha restringido a la espera de que mejore la situación, el contacto con el mundo exterior sigue existiendo a través de funcionarios y otras personas que necesariamente mantienen comunicación con los centros penitenciarios.

En algunas comunidades se están planteando que presos que están en segundo grado puedan pasar el confinamiento en sus domicilios, una petición que tampoco es ajena a las prisiones de El Puerto de Santa María. Encarnación Torrejón es de Sanlúcar. Su hijo, Borja Jesús Ruiz Torrejón, de 28 años, está ingresado en el centro penitenciario Puerto III, con una condena relacionada con un accidente de tráfico. Está plenamente integrado en la prisión, no es problemático y trabaja en mantenimiento en el módulo 9. Tenía que haber salida de la cárcel en tercer grado a principios de enero, pero la junta de tratamiento denegó la salida al faltarle aún algunos requisitos.

El próximo 15 de abril se reúne de nuevo la junta de tratamiento, formada por ocho miembros, para volver a analizar su caso. Sin embargo, tal y como evoluciona la pandemia, la madre ha pedido a la prisión a través de varios documentos que se proceda a revisar su salida antes de esa fecha para que pueda pasar los días de confinamiento del Estado de Alarma con ella, en su casa de Sanlúcar. "Pido que se adelante la salida, viendo lo que está pasando, deberían sacarlo con una pulsera telemática. A los internos no problemáticos deberían sacarlos para que pasen el confinamiento en sus casas".

La preocupación de Encarnación Torrejón es que se pueda producir un contagio en la cárcel y que no pueda ver a su único hijo, debido a la difícil situación sanitaria existente y a los estrictos protocolos de aislamiento que se aplican en los casos de coronavirus. "A los presos no problemáticos que los saquen de la cárcel y que estén en sus casas", pide la madre a Instituciones Penitenciarias. Para ello, ha presentado toda la documentación necesaria y cree que es muy necesario "estudiar cada caso de cada persona. Mi hijo no es problemático, no se droga y no debería estar ahí. Los que estén en prisión pendientes de que se apruebe la salida deberían pasar el confinamiento en casa", concluye con preocupación la madre.