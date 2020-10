Condenado un graduado social por quedarse con dinero de una clienta

El Juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz ha condenado al portuense Francisco Javier Camacho Barba, edil de Policía Local y Tráfico en la primera etapa de gobierno de Hernán Díaz con Independientes Portuenses, por quedarse con 2.643 euros de una clienta que contrató sus servicios profesionales como graduado social.

En concreto, el juez ha condenado a ex concejal de IP como autor de un delito de apropiación indebida a la pena de once meses de prisión y al pago de una indemnización a favor de la damnificada por un importe similar al que ésta dejó de percibir más los intereses legales. Además, ha sido inhabilitado para ejercer como graduado social durante el tiempo de la condena.

Se da la circunstancia de que Camacho Barba ya se encuentra inhabilitado para el desempeño de su actividad profesional por un periodo de dos años desde el pasado 3 de septiembre en ejecución de otra sentencia condenatoria por apropiación indebida dictada por el Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz.

En la resolución judicial del Penal 1, que no es firme y puede ser recurrida, se da por probado que en 2012 el procesado tramitó una demanda de una mujer contra la empresa Gadir Solar para que su despido fuese declarado improcedente. En el desarrollo de este procedimiento, el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) emitió una resolución el febrero de 2016 en el se reconoció a la afectada el derecho a percibir del Fondo de Garantía Salarial la cantidad de 2.643,67 euros.

En la solicitud de esta prestación, especifica la sentencia, el número de cuenta bancaria indicado era el de Francisco Javier Camacho Barba, no el de la mujer, de manera que cuando el Fogasa transfirió la cantidad de 2.643,67 euros, el importe llegó a la cuenta titularidad del ex concejal portuense, "que, con ánimo de enriquecimiento injusto", no se lo entregó a su clienta.

La resolución judicial dictada por el magistrado Lorenzo Rosa, titular del Juzgado de lo Penal número 1, recuerda también que el 19 de septiembre de 2016, la Audiencia Provincial de Cádiz dictó una sentencia de conformidad por la que se condenó al ex edil de IP por la comisión de un delito continuado de apropiación indebida a un año y nueve meses de prisión (pena que quedó suspendida) y al pago de una indemnización total de 23.950 euros. En esta ocasión, también fue inhabilitado para el desempeño de la profesión de graduado social durante el tiempo de la condena.

En este asunto, la acusación popular ha sido ejercida por el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz.

Durante su etapa política, Camacho Barba tuvo que dimitir de su cargo como concejal de Policía Local y Tráfico en el Ayuntamiento de El Puerto tras ser detenido por la Policía Nacional al librar supuestamente cheques sin fondo.