¿Compartes décimo de Lotería de Navidad con tu pareja o tus amigos? Estas son las precauciones que debes tomar

Comprar décimos es un tradición navideña integrada en todos los españoles desde hace años, y es por ello que ninguna Navidad pasa desapercibida sin su esperado 22 de diciembre. Familia, amigos, compañeros de trabajo o conocidos, todos compartimos alguna participación comprada o regalada, siempre con la alegría de llevarnos algún pellizquito, aunque luego venga la decepción de algunos pocos tras el sorteo.

La compra online ya forma parte de nuestro día a día, realizar pedidos a través de Internet cada vez es algo más normal. Este año más personas se animan a adquirir la lotería de manera online, en lugar de acudir a una administración a comprar un décimo en papel. A continuación, se ofrecerán algunas pautas a tener en cuenta en caso de que se compre vía Internet.

Asegúrate de que compras el boleto solamente en páginas oficiales de una administración de lotería autorizada.

También puedes hacerlo directamente en la web de loterías y apuestas del Estado. En ese caso deberás elegir un punto de venta asociado, que puede ser cualquiera de las administraciones de lotería que hay en España.

Al comprar online recibirás un comprobante electrónico de los décimos adquiridos: ese documento electrónico tiene la misma validez legal que el décimo en papel y acredita que eres el propietario del décimo. Los décimos originales se depositan en la caja fuerte de la administración de lotería.

En ocasiones, compartir los décimos supone una buena idea, ya que aumenta las probabilidades de que te toque el Gordo de Navidad, pero algunas veces supone un problema o conflicto entre los miembros partícipes.

Para evitar eso del que parte y reparte se queda con la mejor parte y si te he visto no me acuerdo, hay que tener en cuenta algunos de los siguientes consejos:

Las participaciones, mejor por escrito

Si compartes lotería, basta con que el depositario del décimo lo fotocopie y entregue a cada participante una copia firmada (con el nombre y el DNI del depositario) en la que se indique que tal persona juega en ese número, serie, fracción y sorteo, una cantidad de euros determinada.

También se suele enviar una foto del décimo por email o por WhatsApp. Los mensajes de WhatsApp pueden ser una prueba, siempre y cuando aparezcan los datos del depositario, los participantes y la participación de cada uno. No obstante, si la otra parte impugna esa prueba por considerar que se ha manipulado, habría que demostrarlo.

Compartir lotería en matrimonio

Si el matrimonio es en gananciales, se reparte el 50% para cada uno.

Por el contrario si el régimen económico es de separación de bienes, el premio es del que lo ha comprado, salvo que se pueda acreditar que se ha comprado a medias.

En caso de pérdida o robo del décimo es fundamental denunciarlo ante la Policía Nacional o Guardia Civil del lugar donde ocurrió el hecho. En la denuncia debes hacer constar el mayor número de datos posible y todas las circunstancias del hecho, aportar posibles pruebas (fotos o fotocopias del décimo), identificando claramente el documento número, serie y fracción. Además, hay que comunicar por escrito el hecho al organismo Loterías y Apuestas del Estado. Con la denuncia se puede paralizar el pago hasta que el juez resuelva quién es el verdadero dueño.

¿Dónde y cómo comprobar el décimo?

A la hora de cobrar un premio compartido hay que identificar en el banco a cada ganador y su porcentaje de participación. Una vez hecho esto, los bancos pueden abonar el premio entero (después de descontar el importe por el cuál se tributa) en la cuenta de la persona que ya es titular de una cuenta en ese banco y que después repartirá según lo convenido. El mínimo por el cual se tributa es de 40.000 euros.

Nunca debes cobrarlo todo uno sin identificar a los otros participantes, ya que al repartirlo puede parecer que estás donando el dinero, lo que obligaría al pago del impuesto de donaciones. Si el premio es inferior a 2.000 euros podrás cobrarlo en cualquier punto de venta de la red de Loterías. A partir de esa cifra deberás cobrarlo en una de las entidades bancarias colaboradoras, que puede encontrar en la web de Loterías y Apuestas del Estado.

Si el décimo es compartido, hay que tener en cuenta que Hacienda retiene automáticamente el 20% de la parte del premio que exceda del mínimo exento de 40.000 euros por cada décimo, no por cada persona agraciada.

En el supuesto de que el décimo se haya comprado a través de Internet, y el premio es inferior a 2.000 euros, te ingresarán el importe de manera automática en tu cuenta de usuario. Los premios superiores a 2.000 euros, aunque los compraras online, solo es posible cobrarlos en una entidad bancaria que sea colaboradora de Loterías y Apuestas del Estado.

Cómo evitar problemas con la lotería