Cinco detenidos en Cádiz por un fraude de casi siete millones en subvenciones públicass

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas tras realizar una operación con registros en Zahara de la Sierra, San Fernando y El Puerto de Santa María, desarticulando así una organización criminal por un fraude de casi siete millones de euros en subvenciones públicas. Los detenidos se dedicaban supuestamente al fraude de préstamos del Programa de Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial, conocido como Reindus.

Además, según ha indicado la Policía Nacional en una nota, la operación, denominada 'Rapax', ha permitido el bloqueo de 48 cuentas bancarias y la realización de tres registros en la provincia de Cádiz, en concreto en dos domicilios y en una empresa.

La investigación, llevada a cabo en Sevilla por los agentes especializados en blanqueo de capitales, se inició a raíz de una denuncia del Ministerio de Industria por el impago de dos préstamos del programa de Reindus, cuya cuantía defraudada ascendía a casi siete millones de euros.

Según ha explicado la Policía Nacional, se habían presentado dos expedientes independientes y a nombre de dos sociedades distintas, pero la investigación policial permitió constatar que ambas estaban interconectadas y que habían actuado de forma concreta para obtener los préstamos mediante la aportación de documentación falsa, simulando inversiones y operaciones que nunca llegaron a ejecutarse.

Una vez abonados los fondos públicos, los ahora detenidos crearon un entramado mercantil y societario compuestos por más de 15 empresas tanto nacionales como internacionales, lo que llevó a los agentes hasta Panamá, Costa Rica, Arabia Saudí y Cuba. El objetivo de dicho entremado era desviar los fondos y darle una apariencia de legalidad.

Una vez conseguidas las autorizaciones judiciales, los investigadores consiguieron el bloqueo de 48 cuentas bancarias y se realizaron tres registros en la provincia de Cádiz, conccretamente en Zahara de la Sierra, San Fernando y El Puerto Santa María. En estos registros se intervinieron más de 80.000 euros en efectivo, dispositivos electrónicos y abundante documentación, que actualmente está siendo analizada.

Así, la Policía Nacional ha detenido a los considerados como principales líderes de la organización, así como a tres familiares que actuaban como testaferros. Los cinco arrestados ya pasaron a disposición de la autoridad judicial en el desarrollo de un operativo que continúa abierto.