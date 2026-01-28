Cae un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas y robos en Conil

La Guardia Civil de Cádiz ha desarticulado un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas y robos en Conil. Los agentes han detenido a cuatro personas, entre ellas al cabecilla, por supuestamente utilizar una red de viviendas, situadas en una misma parcela, para el menudeo de sustancias estupefacientes.

Este grupo, dedicado también al robo y hurto indiscriminado para sufragar los gastos derivados del tráfico de drogas, almacenaba todos los objetos sustraídos en estas viviendas, así como, los objetos robados con los que los toxicómanos pagaban sus dosis, ha indicado la Guardia Civil en una nota.

Las primeras investigaciones comenzaron a raíz de múltiples denuncias interpuestas en Conil por robos con fuerza y hurtos de forma indiscriminada en viviendas, algunas de ellas habitadas, así como en naves, talleres o coches. Todo ello aparejado a un incremento de la venta de sustancias al menudeo por la localidad.

Tras tener conocimiento de los hechos, los agentes del Área de Investigación de Conil desarrollaron durante meses labores preventivas de seguridad ciudadana, operativas y de investigación, que les llevó a detectar la existencia de un posible grupo criminal asentado en esta localidad, que poseía una red de viviendas en una misma parcela, lo que conformaba "un escenario perfecto" para la comisión de estos delitos.

Durante las investigaciones, las sospechas de los agentes cobraron fuerza tras detectar que esta red de viviendas, ocupadas por los distintos componentes de la banda criminal, era frecuentado las 24 horas del día por toxicómanos que iban a obtener sus dosis de drogas. Transacciones que a veces abonaban con dinero, aunque en la mayoría de los casos pagaban con la entrega de objetos robados.

Así, se pudo comprobar que la red criminal estaba perfectamente estructurada y organizada. Su líder usaba su domicilio como base de operaciones y utilizaba las viviendas de los otros componentes para las funciones de distribución de la droga y almacenamiento de objetos robados.

En los meses que duró la investigación los agentes pudieron comprobar que dicho grupo no sólo se dedicaba al tráfico de drogas y a la receptación de objetos robado, sino que también cometía robos y hurtos en viviendas, naves, talleres y coches para sufragar el gasto ocasionado de su principal actividad.

El pasado 22 de enero se realizaron cuatro entradas y registros en los domicilios de varios componentes de la organización, todos ellos ubicados en una misma finca a escasos metros de distancia.

En los registros se hallaron numerosos objetos robados en los distintos domicilios. También se localizaron 500 euros fraccionados en billetes de 20 euros falsificados y pequeñas dosis de cocaína y hachís dispuestas para su venta, así como elementos necesarios para su preparación.

La Guardia Civil detuvo a cuatro personas, incluido el líder de la organización, por los delitos de tráfico de drogas, robo, hurto, receptación de objetos sustraídos y falsificación de monedas.

Hasta el momento se han esclarecido más de una decena de robos y hurtos, cuyos objetos han sido recuperados y devueltos a sus legítimos propietarios. No se descartan nuevas detenciones en los próximos días.