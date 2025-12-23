Cádiz recibe 11 millones de euros en incentivos regionales para proyectos industriales

La provincia de Cádiz afianza su posición como referente industrial y tecnológico tras la concesión de 11 millones de euros en incentivos regionales destinados a proyectos tractores de gran impacto económico. Entre las iniciativas más destacadas se encuentran las de Zhenshi Spain New Materials, S.L.U., en Puerto Real, y otro importante proyecto en Ubrique, que juntos contemplan una inversión incentivable superior a 34 millones de euros y la creación de 460 empleos directos durante 2025.

La Junta de Andalucía anunció recientemente la aprobación de estas subvenciones, que buscan consolidar a la provincia como un polo de industria, tecnología y creación de empleo estable. Según la delegada territorial de Industria, Energía y Minas en Cádiz, Inmaculada Olivero, 'estos incentivos complementan los planes estatales de inversión industrial y refuerzan sectores estratégicos como materiales avanzados y marroquinería'. Las ayudas se gestionan en el marco de la convocatoria 2025-2026 de incentivos complementarios, financiados con fondos autonómicos y europeos para dinamizar la economía andaluza.

En detalle, Zhenshi Spain New Materials, S.L.U., con sede en Puerto Real, lidera la lista de beneficiarios con una inversión incentivable de 27.373.927 euros. A este proyecto se le ha concedido una subvención de 8.759.656,64 euros, permitiendo la creación prevista de 425 empleos directos y el fortalecimiento del sector de los materiales avanzados en la Bahía de Cádiz. Por su parte, el proyecto impulsado por una empresa de Ubrique contempla una inversión incentivable de 6.786.854 euros, una ayuda de 2.171.793,28 euros y la generación de 35 puestos de trabajo. Con estas cifras, ambos municipios aspiran a consolidarse como motores industriales y tecnológicos en la provincia.

Otros proyectos industriales apoyados en Cádiz en 2025

Además de los principales proyectos en Puerto Real y Ubrique, durante 2025 se han aprobado ayudas para otros cuatro proyectos industriales en la provincia de Cádiz. Entre ellos destaca Dragados Offshore, S.A., en San Roque, que moviliza una inversión incentivable de 108.422.490 euros y ha recibido una subvención de 17.347.598,40 euros, con la previsión de crear 90 nuevos empleos directos. Este proyecto refuerza aún más la posición estratégica del Campo de Gibraltar en el ámbito industrial.

En Ubrique, ARTILAB 2014, S.L., cuenta con una inversión incentivable de 7.648.846 euros y una ayuda de 2.677.096 euros, previendo la creación de 20 puestos de trabajo en sectores vinculados con la marroquinería y la transformación de materiales. A su vez, otra sociedad de Jerez de la Frontera ha sido respaldada con una subvención de 1.898.040,87 euros para una inversión incentivable de 5.751.639 euros, con el objetivo de abrir 11 nuevas plazas de trabajo directas.

Por último, BCN Monumental Properties, S.L., también en Jerez de la Frontera, recibe una subvención de 1.656.822 euros sobre una inversión incentivable de 5.522.740 euros, permitiendo la instalación de nuevas capacidades industriales y la creación de 11 puestos adicionales. En conjunto, la suma de estos apoyos directos supera los 34,5 millones de euros en ayudas concedidas sólo en 2025 dentro de la provincia gaditana, contribuyendo a sumar 592 empleos directos entre todos los proyectos industriales aprobados.

Incentivos complementarios para la inversión industrial andaluza

La Junta de Andalucía mantiene activa en 2025 la convocatoria para incentivos complementarios a los Incentivos Económicos Regionales para proyectos que ya hayan obtenido resolución favorable. Según apunta Inmaculada Olivero, esta línea de apoyo "es un elemento diferencial en la política de respaldo a la gran industria". El objetivo es "atraer y propiciar inversiones de proyectos que transformen la economía andaluza", incidiendo en la consolidación de sectores estratégicos y la creación de empleo sostenible. Destaca que iniciativas como las desarrolladas por Dragados Offshore en Puerto Real y San Roque continúan su fase de tramitación, aspirando a sumar más recursos regionales en los próximos meses.

Desde la delegación territorial de Industria, Energía y Minas, aseguran continuar "trabajando para complementar estas ayudas y acelerar la ejecución de proyectos tractores" en toda Andalucía, animando a empresas y emprendedores a consultar e informarse sobre los procedimientos abiertos y la asistencia administrativa disponible.

¿Qué es Zhenshi Spain New Materials, S.L.U. y cuál es su relevancia?

Zhenshi Spain New Materials, S.L.U. es una filial de la multinacional china dedicada a la fabricación de materiales avanzados, especialmente fibra de vidrio y composites industriales. Su presencia en Puerto Real supone una apuesta por la modernización del tejido productivo local y el refuerzo del ecosistema industrial de Cádiz, integrando tecnologías de última generación y generando empleos de alta cualificación en la provincia. La inversión recibida y las ayudas públicas concedidas posicionan a la compañía como actor clave en el desarrollo industrial andaluz para 2025.

¿Quiénes pueden solicitar incentivos en Andalucía?

Las empresas que deseen acceder a incentivos regionales o complementarios en Andalucía deben presentar proyectos industriales con inversión mínima establecida y un plan de creación de empleo asociado. La Junta de Andalucía ofrece información, asesoramiento y tramitación a través de los servicios provinciales de Industria y Energía.

¿Cuáles son los sectores estratégicos en la provincia de Cádiz?

Entre los sectores considerados estratégicos en Cádiz durante 2025 figuran materiales avanzados, energías renovables, marroquinería, manufactura industrial y transformación tecnológica. La apuesta por estos ámbitos se traduce en incentivos financieros, apoyo administrativo y planes de formación de personal cualificado para responder a las necesidades empresariales de la zona.

¿Qué impacto tienen estos incentivos en el empleo local?

La concesión de incentivos regionales y complementarios en 2025 en Cádiz persigue generar empleo estable y especializado, contribuir a la retención de talento y favorecer el desarrollo económico local. Según los últimos datos, sólo los proyectos tractores anunciados permitirán crear cerca de 460 empleos directos, al margen del efecto indirecto sobre la economía de la provincia.