Buscan a autónomos y pymes para incorporar alumnado de la FP Dual en sus empresas
La Cámara de Comercio de Cádiz organiza unas jornadas para resolver dudas y captar a nuevas compañías que se incorporen a la red necesaria para esta formación
Comienza una FP totalmente dual: 5.500 empresas reciben alumnado en formación en Cádiz
Las empresas se han convertido en un elemento clave en el nuevo diseño de la Formación Profesional Dual (FP) en el que el concepto de practicar todo lo aprendido durante la formación se ha transformado en un proceso de docencia compartida entre el centro educativo y la propia empresa colaboradora. Este viraje profundo en el modelo requiere de una mayor implicación en el tejido productivo que se traduce en la necesidad de que más empresas se incorporen a esta red dedicada a la formación de nuevos profesionales.
En este contexto, la Cámara de Comercio gaditana ha organizado unas jornadas en Chiclana con el objetivo de captar a estas compañías interesadas en contar con personas que se incorporan a su familia profesional. El evento tiene lugar este miércoles 10 de diciembre a las 9:30 horas en el Coworking Fábrica de la Luz (C/ Segismundo Moret, 21), y está dirigido específicamente a autónomos y pymes de la zona de La Janda y Bahía de Cádiz que busquen reforzar sus equipos y necesiten conocer el nuevo marco normativo educativo.
Durante esta sesión técnica se desgranarán los dos nuevos regímenes existentes para que el empresario identifique cuál se adapta mejor a su estructura: el Régimen General, que contempla una estancia en la empresa de entre 500 y 600 horas repartidas en dos cursos; y el Régimen Intensivo, donde la formación en la empresa supera el 35% de la duración total del ciclo y conlleva contratos de formación.
Las personas encargadas de presentar las novedades ante los emprendedores y empresarios gaditanos son Francisco Ramón Rey, técnico del Programa FP Pyme de la Cámara de Cádiz, y María Morales Gutiérrez, de la Red Andaluza de Dinamización de la FP Dual de la Dirección General de FP y Educación Permanente de la Delegación Territorial de Educación de Cádiz.
Este es el primer curso donde toda la FP Dual ha pasado a ser obligatoria, lo que supone que el alumnado debería realizar prácticas en empresas desde el primer curso, ya sea en Formación Básica, Ciclo Medio y Ciclo Superior. La rápida transición está provocando algunos desajustes en el arranque del modelo, con una normativa de evaluación, por ejemplo, que se ha publicado posteriormente al inicio del curso escolar, de modo que el profesorado aún se encuentra adaptando sus programaciones a las nuevas exigencias.
Además, se dan contradicciones del tipo que un alumno de Básica, con 15 años y sin titulación de ESO, se matricule en una formación que le 'obligue' a realizar prácticas en empresas cuando aún no está en edad de trabajar. De hecho, ese perfil continuará realizando las prácticas en el centro formativo ante la imposibilidad de darle de alta, lo que puede suponer un agravio con el resto de compañeros con la misma titulación.
La dualización de la Formación Profesional supone que determinados resultados de aprendizaje que debe evaluar el profesorado especializado recae a partir de ahora en manos de sus tutores en las empresas, que deben realizar una valoración de ítems cualitativos. Los centros de trabajo pasan de ser espacios donde practicar lo aprendido durante la formación a convertirse en una extensión del aula, aunque la responsabilidad última de la evaluación se mantiene en el rol del profesorado.
Este tipo de cuestiones y otras dudas frecuentes del empresariado como las relativas a la remuneración del alumnado, la cotización a la Seguridad Social, los calendarios y horarios de la jornada, así como las posibilidades de teletrabajo son las que resolverán los expertos en esta jornada técnica.
Además, en este encuentro se presentarán los perfiles de alumnado ya disponibles en la Bahía de Cádiz y la Janda para una incorporación inmediata, poniendo especial énfasis en las familias profesionales de Actividades Comerciales y Gestión Administrativa, dos de las áreas más demandadas localmente. Las empresas asistentes podrán realizar in situ la solicitud de alumnado que encaje con sus necesidades, facilitando así el encuentro directo entre la oferta educativa y la demanda laboral.
El apoyo al tutor de pymes y micropymes no llegará a Cádiz
La Cámara de Comercio de España, en colaboración con la fundación Caixabank Dualiza, la Fundación Bertelsmann y con cofinanciación del Fondo Social Europeo+, ha lanzado el programa Apoyo al Tutor de Pymes y Micropymes, una iniciativa diseñada para facilitar la participación de pequeñas empresas en el nuevo modelo de Formación Profesional (FP) dual.
Sin embargo ninguna de las tres Cámaras de Comercio gaditanas está inscrita en este programa, que solo cuenta en Andalucía con la participación de la cámara hispalense. La Cámara de Cádiz ni está ni tiene intención de sumarse a esta iniciativa, según nos confirman.
El programa ofrece a las pymes la figura del tutor externo, un profesional con experiencia que acompaña al tutor de la empresa en diversas tareas: coordinación con el centro educativo, selección y seguimiento de los estudiantes, apoyo en la planificación del aprendizaje y asistencia en gestiones administrativas. Este acompañamiento permite a las pequeñas empresas asumir con confianza su papel como agentes formativos, superando barreras históricas como la falta de personal, el desconocimiento del proceso o la burocracia.
En la edición 2025/2026, segunda vez que se realiza y a la que se han incorporado nuevas entidades hasta alcanzar las 18 a nivel nacional, el 76% de las empresas participantes no había trabajado antes con FP dual. Gracias al acompañamiento de tutores externos, estas pymes han podido comprender sus obligaciones como agentes formativos y acceder a herramientas y recursos que les facilitan la integración del modelo dual en su día a día.
