Dentro del buque Galicia de la Armada: así se viven las últimas horas de despliegue del grupo Dédalo

Canelones, asado y una naranja. Este ha sido el menú de la última cena para los más de 700 hombres y mujeres que a bordo del buque Galicia vuelven ya esta mañana a casa. Tras dos meses de despliegue como buque de mando del grupo de combate Dédalo, cruzando el océano Atlántico hasta los EEUU y luego de vuelta, el último ocaso tampoco falta a la tradición. En megafonía se escucha eso de 'Tú que dispones de viento y mar, haces la calma, la tempestad... ' para dar las buenas noches a la dotación a la que le faltan horas para ver de nuevo a sus familiares tras una "dura" misión, pero que ha sido una "gran oportunidad". Se han entrenado con marinas de 20 países, entre ellos la US NAvy y sus marines con el ejercicio que ha protagonizado desde despliegue, el UNITAS. Y han seguido poniéndose a punto con ejercicios propios, incluso realizando la calificación operativa del barco.

"Para nosotros ha sido una oportunidad única, porque el Segundo Batallón de Desembarco no tocaba la costa de EEUU desde 2015 y diez años después pudimos desembarcar", contaba el capitán Jorge Rodríguez Moreno, jefe de operaciones de este batallón de la Brigada de Infantería de Marina Tercio de Armada, que con alrededor de 350 infantes forman la fuerza de desembarco del grupo de combate y que lideraron la operación anfibia en Camp Lejune, en Carolina del Norte.

Así es la vida dentro de un buque de la Armada

Pero hasta el último día, aunque también hay tiempo para ver el partido del Betis en Europa y despedirse entre risas con los compañeros, hay cosas que hacer y Diario de Cádiz es testigo de esas horas que quedan de trabajo antes de llegar a la Base Naval de Rota, donde siguen las guardias, las operaciones de vuelo con los SH 60 Foxtrot y los preparativos de la llegada. Esta mañana de martes temprano, hay que desembarcar todos los vehículos y embarcaciones del TEAR, los helicópteros de la unidad aérea embarcada, hay faena en el dique, que desde las seis de la mañana que antes se tiene inundar para poder dar salida y navegar de vuelta hasta San Fernando, donde tiene base el Grupo naval de Playa y el TEAR.

El subteniente Manuel Vazquez Gil, subteniente del Estado Mayor, nos guía en esta visita por este pueblo flotante "donde cada uno cumple su función" y de una manera muy organizada. Desde el puente de mando, pasando por el preparado hospital con un completo equipo sanitario; hasta la lavandería - con decenas de lavadoras diarias- y la cocina, tan importante en la vida de un buque, que en este despliegue ha cumplido record de 'habitantes' a bordo.

En esta última noche la mar está en calma y el cielo luces con cientos de estrellas en el Golfo de Cádiz, ya se ve la costa. No como cuando saliendo desde América, donde el grupo de combate estuvo en medio de dos huracanes, con olas de cinco y seis metros. "Fue una experiencia terrible, aunque sabía que estábamos en el mejor lugar", explica la meteórologa Beatriz Sanz, civil que forma también parte del buque con otra misión fundamental. Como lo es la del peluquero, que "ha estado a tope" o el pater, que esta noche antes de atracar sigue también cumpliendo sus quehaceres.