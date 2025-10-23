Las condecoraciones a los infantes de marina que participaron en la misión de la DANA, en imágenes
Las condecoraciones a los infantes de marina que participaron en la misión de la DANA, en imágenes / Defensa

Las condecoraciones a los infantes de marina que participaron en la misión de la DANA, en imágenes

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha presidido el acto celebrado en el Tercio de la Armada, en San Fernando

La ministra de Defensa preside en el TEAR de San Fernando la entrega de un centenar de condecoraciones por la DANA: "Nunca se podrá olvidar su entrega y heroicidad"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha presidido este jueves en San Fernando la entrega de condecoraciones a un centenar de infantes de marina de la Brigada de Infantería de Marina-Tercio de la Armada que destacaron por su entrega y profesionalidad durante la misión de la DANA, de la que ahora se va a cumplir un año.

