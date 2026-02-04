La borrasca Leonardo suspende trenes en Cádiz: afectados los Cercanías, Media Distancia y algunos Alvia

La situación meteorológica extrema que se está vivienda en algunas zonas de Cádiz y Andalucía está afectando igualmente al servicio ferroviario. Según un comunicado de Renfe, están suprimidos los siguientes servicios sin que existan medios alternativos de transportes debido al estado de las carreteras.

La circulación afectada es:

Cercanías

Línea C-1 de Cádiz Las Aletas-Universidad

Todos los servicios del Núcleo de Sevilla suprimidos

Línea C2 de Málaga, Málaga-Álora

Media Distancia

T odos los servicios de Media Distancia de Andalucía, excepto Jaén - Madrid y Granada – Almería

Trenes de Proximidad de Córdoba entre C.U Rabanales y Córdoba J.A

Avant

Todos los servicios Avant de Andalucía (Sevilla-Córdoba-Málaga; Sevilla-Córdoba-Granada; Málaga-Granada)

Servicios de Alta Velocidad y Larga Distancia

AVE Madrid-Sevilla/Málaga. Suprimido entre Córdoba y Málaga y entre Córdoba y Sevilla. Sólo se garantiza el trayecto Madrid-Córdoba.

Intercity Almería-Madrid y Alvia Almería-Granada-Madrid, suprimidos.

Alvia Algeciras-Málaga (salida de Algeciras a las 13.10h y de Málaga a las 14.40h) y Ronda-Antequera (salida de Ronda a las 14.45h y salida de Antequera a las 14.00h).

Alvia Cádiz-Madrid suprimido en el trayecto Cádiz-Córdoba .

. Alvia Cádiz-Barcelona suprimido en el trayecto Cádiz-Linares.

Renfe ha activado cambios de fecha y anulaciones de billete sin coste y está informando a los viajeros a través de los canales de comunicación y atención al cliente habituales.

Se está llevando a cabo un monitoreo constante de la evolución de la situación meteorológica y de las condiciones de la infraestructura informadas por Adif.