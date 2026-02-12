Baja oficial de la Quinta escuadrilla de areonaves de la Armada

La Quinta Escuadrilla de Aeronaves ha causado baja oficialmente tras 60 años de servicio y más de 110.000 horas de vuelo. El adios final se culminó recientemente en la Base naval de Rota, con una ceremonia en sus instalaciones. Tanto los helicópteros SH-60F, así como su persona pasarán a formar parte de la 10ª escuadrilla de Aeronaves tras un proceso paultino que se inició con la despedida de los Sea King en 2022.

La Quinta, tal y como explica la Armada, tuvo sus comienzos como la primera Escuadrilla antisubmarina de la Armada, con la adquisición del SH-3D en 1966, adaptándose a lo largo de sus años de historia a las necesidades militares del momento; culminando su misión con el helicóptero SH-60F; en cometidos de transporte táctico de tropas, evacuación de bajas, evacuaciones médicas estabilizadas, reconocimiento y vigilancia e inserción de operaciones especiales, siendo la única unidad de la Armada hasta su baja, con la capacidad de llevar cabo Operaciones Aéreas Especiales.

Historia de la Unidad

La Quinta Escuadrilla fue creada en febrero de 1966 por O.M. 774/66, con el objeto de hacer frente a las amenazas submarinas, siendo en su inicio la dotación de 94 personas. El 29 de junio de 1966 llega a bordo del USS INDEPENDENCE el primer helicóptero de la Escuadrilla, que sería denominado "MORSA 501". Este helicóptero fue el primer SH-3D del mundo en su versión antisubmarina, prototipo de todos los de su versión.

En total, se incorporaron, desde 1966 hasta 1981, 18 unidades, siendo el último de ellos el que cerró la cadena de montaje de este modelo. Posteriormente, la Armada decidió introducir equipos de alerta aérea temprana AEW (Airborne Early Warning) que protegiesen al Grupo de Combate, y para ello seleccionó un radar de la firma británica Thorn EMI Electronics Ltd. Esta elección fue motivada por la positiva experiencia acumulada por la Royal Navy en la Guerra de las Malvinas. Se adquirieron cuatro sistemas, montándose tres en helicópteros modificados y el cuarto en un contenedor utilizado como banco de pruebas y simulador. El 14 de mayo de 1987, se completa la transformación del MORSA 509 a la versión AEW, lo que dota a la Armada de la importante capacidad de alerta temprana gracias al radar SEARCHWATER instalado.

Con el cambio de escenario geoestratégico tras la desaparición del Pacto de Varsovia, en 2001 se inició un ambicioso plan de modernización con el fin de adaptar los helicópteros para las misiones de transporte táctico de tropas. El 3 de enero de 2001 finaliza la conversión del "MORSA 515" a la versión de asalto anfibio. Se inicia de esta manera, una transición de la misión original de guerra antisubmarina a un nuevo tipo de misión, el asalto anfibio, para la cual, el helicóptero multiplica sus capacidades. El 7 de mayo de 2002, y tras finalizar su conversión el "MORSA 514", se cierra por completo el ciclo de guerra antisubmarina, y la Quinta Escuadrilla pasa a tener como misión principal el helitransporte anfibio, contando para ello con 7 helicópteros.

A partir de ese momento, la Quinta Escuadrilla emprende un nuevo camino dotando a la Armada con nuevas capacidades y permitiendo el despliegue de los MORSAS en las distintas misiones internacionales acaecidas desde ese momento. Esta oportunidad fue aprovechada por la Escuadrilla para participar en hechos destacables, como, por ejemplo, el asalto al buque norcoreano So San el 9 de diciembre de 2002. Esta operación recibió el nombre de Operación "Socotora" y se produjo dentro del marco de la Operación Libertad Duradera. También es reseñable la participación de un helicóptero de la Quinta Escuadrilla en el rescate de la ciudadana francesa Evelyne Colombo, secuestrada por piratas somalíes en aguas del océano Indico.

El 12 de abril de 2013, la Escuadrilla celebró las 100.000 horas de vuelo. Posteriormente, en 2018, la Quinta Escuadrilla incorporó a sus capacidades la de integración como SOATU (Special Operations Air Task Unit) junto con los equipos de Guerra Naval Especial para formar un SOMTG (Special Operations Maritime Task Group), momento desde el cual, ambas unidades trabajaron en estrecha colaboración para engrasar a la perfección el binomio operador/aeronave.

Con la compra de los SH-60F y la decisión de que fuesen los helicópteros que reemplazasen a los veteranos SH-3D Sea King, se formó en el año 2017 el núcleo inicial del SH-60F, pasando los pilotos del SH-3D a formarse en este nuevo modelo de aeronave. Este núcleo finalizó su formación en septiembre de 2020, momento en el que estos SH-60F pasaron a formar parte de la Escuadrilla y a compartir hangar con los Sea King. Ambos helicópteros convivieron juntos hasta junio de 2022, día en el que se dio de baja de la Armada el SH-3D.

La Quinta ha finalizado su servicio, participando en los despliegues DEDALO, SNMG, ATALANTA y allí donde la Armada lo haya requerido, integrándose tanto los helicópteros SH-60F, así como su personal, en la 10ª escuadrilla de Aeronaves.

Operaciones reales de la Quinta Escuadrilla