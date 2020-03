"Los ayuntamientos no pagan lo que cuesta la gestión de residuos"

"Si la empresa que está gestionando la planta de Miramundo sólo viviera de Miramundo, estaría en quiebra técnica". Quien lo dice es Daniel López Marijuán, el experto en residuos de Ecologistas en Acción, que defiende la gestión que realiza Bioreciclaje dentro de sus posibilidades "porque su falta de financiación es absoluta. Los ayuntamientos no están pagando lo que cuesta la gestión de residuos ni de lejos".

Ahora mismo, según los datos de los ecologistas, en Miramundo se recicla no más del 7% de lo que entra. "La culpa no es de Miramundo, la culpa es de cómo llegan los residuos, todos mezclados, con lo que es imposible su recuperación. Y el problema está en origen. En su pliego para la concesión de limpieza un ayuntamiento como Cádiz no ha incluido el bidón marrón, que es un primer paso a esa separación correcta. Europa pide que en 2020 se recicle el 50% de lo que llega a esta planta y en 2030 el 60%. No lo vamos a poder cumplir jamás".

También pone en duda la teoría de IU, "que está meando fuera del tiesto", sobre que hay que regresar a la gestión pública. "La gestión pública de Diputación en residuos fue nefasta. Miramundo, en aquella época, era infecta. Tuvo que llegar Valoriza (una de las empresas que está detrás de Bioreciclaje) para que se empezara a hacer algo de triaje con los residuos. Lo hacían en la medida de sus posibilidades. E invirtieron, algo que Diputación nunca hizo cuando gestionaba un vertedero puro y duro. Desde una óptica progresista se entiende que se defienda lo público, y yo lo comparto, pero en esta ocasión la gestión privada está siendo mucho más eficaz de lo que fue la pública".

Ecologistas en Acción defiende planes como el que ha puesto la Mancomunidad de la Sierra, que apuesta por una separación en origen y que se haría en una planta en Villamartín antes de enviarla a Miramundo. Forma parte de su plan de economía circular. "Los demás ayuntamientos deberían estar siguiendo este camino, pero no lo están haciendo porque no entienden que la gestión de residuos hay que pagarla. Y no lo están haciendo".