El Ayuntamiento de Vejer mantiene activo el dispositivo especial ante las próximas lluvias

El Ayuntamiento de Vejer ha celebrado en la mañana de este martes una reunión de coordinación con el objetivo de analizar las previsiones meteorológicas previstas para esta noche, mañana miércoles y el jueves, ante la activación de avisos naranjas y amarillos por lluvias y viento.

La reunión, presidida por el alcalde, Antonio González, ha contado con la participación de los concejales de Seguridad, Servicios Municipales, Servicios Sociales, Educación y Núcleos Rurales, así como con representantes de la Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil y personal técnico de los servicios de Mantenimiento y Limpieza.

El Ayuntamiento de Vejer solicitará a la Delegación Territorial de Educación la suspensión de las clases durante la jornada del miércoles, atendiendo a la evolución de las condiciones meteorológicas.

Desde la Delegación de Servicios Municipales se mantiene activo el retén especial de maquinaria y personal, preparado para actuar de forma inmediata ante cualquier incidencia que pudiera producirse. Se prestará especial atención al control de los cauces de los arroyos que atraviesan el término municipal, así como al seguimiento del río Barbate.

Como medida preventiva, se ha acordado el cierre temporal, a partir de esta tarde, de todas las instalaciones deportivas, tanto interiores como al aire libre, así como de los parques municipales, hasta nuevo aviso.

De manera paralela, se activarán, como en ocasiones anteriores, los protocolos de atención y acompañamiento a las personas más vulnerables, tanto mediante seguimiento telefónico como con atención presencial en caso de ser necesario.

Desde el Consistorio se recomienda extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios, prestar especial atención a los garajes y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Para comunicar cualquier incidencia, los vecinos y vecinas pueden contactar con la Policía Local de Vejer en el teléfono 956 45 04 00 o a través del teléfono de emergencias 112.