El Ayuntamiento de Grazalema invita al Papa a conocer el pueblo

El pasado domingo el Papa León XIV citó expresamente a Grazalema en su mensaje dominical en El Vaticano cuando pidió una oración por aquellas zonas del planeta que están sufriendo en estos días las inclemencias climatológicas. Ese gesto del Pontífice no sólo ha sido extraordinariamente bien recibido por los vecinos de Grazalema, sean o no creyentes, que suman ya cinco días desalojados de su localidad, sino que también ha tenido una reacción original por parte del Ayuntamiento grazalemeño.

En concreto, el alcalde de esta localidad, Carlos Javier García, ha confirmado a este periódico que el Consistorio de este pueblo serrano va a invitar oficialmente al Papa a visitar el pueblo en su próxima visita a España, prevista para el mes de junio. En concreto, el Ayuntamiento de Grazalema tiene ultimado ya un escrito con una invitación oficial para León XIV que remitirá en breve a El Vaticano.

En declaraciones a este periódico el regidor grazalemeño mostró su agradecimiento por la referenecia implícita que el Santo Padre hizo sobre Grazalema el pasado domingo, y confirmó esta invitación: "Nos encantaría que conociera el pueblo, porque cuando venga a España ya estaremos todos los vecinos allí de vuelta", reflexionó Carlos Javier García que estos días, como tantos otros grazalemeños, está viviendo en Ronda tras desalojarse la localidad gaditana como medida de seguridad tras las intensas lluvias de la pasada semana.

Durante el ángelus del pasado domingo desde la ventana del Palacio Apostólico, León XIV mencionó las inundaciones registradas en Grazalema y mostró su "cercanía" con todos los vecinos que han sido desalojados. En sus palabras, el Papa también invitó a la sociedad a que esté "unida y solidaria" antes las "inundaciones y derrumbes" que se están produciendo en muchas partes del planeta, especialmente en Andalucía. Sobre estas tragedias provocadas por los temporales, el Papa se refirió en concreto "a las poblaciones de Portugal, Marruecos, España (citó en particular a Grazalema) y del sur de Italia, haciendo referencia explícita a la población de Niscemi, en Sicilia, con algunas de sus viviendas al borde de un precipicio. "Aliento a las comunidades a permanecer unidas y solidarias, bajo la materna protección de la Virgen María", dijo el Papa León XIV durante su intervención.

A falta de confirmación especial el Papa tiene previsto visitar España en la primera quincena de junio, y todo apunta que sus destinos serán Madrid y Canarias. El Ayuntamiento de Grazalema quiere que León XIV haga un hueco en su agenda para conocer esta bella localidad de la Sierra de Cádiz que ahora mismo está vacía. El ofrecimiento le llegará en breve al Pontífice por escrito.