La Audiencia Nacional admite el recurso de Rota por la uva Tintilla

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Ayuntamiento de Rota contra la orden del Ministerio de Agricultura que excluye la variedad de uva Tintilla del Registro de Variedades Comerciales.

Según ha informad el Consistorio roteño, el recurso se dirige contra la Orden APA/689/2025, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado mes de julio, que acordaba la eliminación de esta variedad del registro oficial.

El Ayuntamiento considera que la decisión carece de base técnica y jurídica suficiente y defiende la singularidad y el arraigo histórico de la Tintilla en el municipio.

Según el gobierno local, la exclusión del registro puede tener efectos sobre el sector vitivinícola al limitar el uso regulado de la variedad por parte de viveros, agricultores y bodegas, así como dificultar el acceso a ayudas públicas, certificaciones y autorizaciones agrarias.

También advierte de un posible impacto en la conservación de variedades autóctonas y en la marca de los productos locales.

De forma paralela a la vía judicial, el Ayuntamiento ha impulsado iniciativas de promoción y protección de esta uva, entre ellas la creación de una ruta de viñedos y un portal informativo específico sobre la Tintilla de Rota y la tradición vitivinícola del municipio.