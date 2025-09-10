El PP de Cádiz critica la exclusión de la Tintilla de Rota del Registro de Variedades Comerciales

El Partido Popular de Cádiz ha expresado su rechazo a la decisión del Ministerio de Agricultura de excluir la variedad de uva Tintilla de Rota del Registro de Variedades Comerciales, según se recoge en una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El portavoz de Agricultura del Grupo Popular en el Congreso, Pedro Gallardo, acompañado por las diputadas Auxi Izquierdo y Macarena Lorente, mantuvo un encuentro con representantes del sector vitivinícola para trasladarles su apoyo. Gallardo criticó que la medida se haya tomado “sin diálogo previo con agricultores ni bodegueros” y denunció que la variedad haya quedado integrada dentro de la uva Graciano, a la que atribuyó características diferentes.

Desde el PP consideran que esta decisión afecta de forma directa a productores de la provincia de Cádiz, donde se concentra la mayor parte del cultivo de Tintilla de Rota, con unas 40 hectáreas de un total estimado de 50 a 55 en España. El partido defiende que esta uva posee una identidad propia, con registros históricos que datan del siglo XVIII, y que su cultivo se encuentra especialmente arraigado en municipios como Rota, El Puerto de Santa María y Jerez.

El grupo popular califica la exclusión como un “agravio” para el sector, alegando que puede poner en riesgo las inversiones realizadas en la recuperación de esta variedad y su creciente demanda en el mercado. En este sentido, el PP ha anunciado la presentación de iniciativas en diferentes instituciones —desde ayuntamientos hasta el Congreso y el Senado— con el objetivo de revertir la medida.

Asimismo, se han registrado preguntas parlamentarias en la Comisión de Agricultura para que el Gobierno explique los motivos de la exclusión y las posibles soluciones ante el impacto económico y patrimonial que pueda ocasionar a viticultores y bodegueros.