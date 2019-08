La Audiencia de Cádiz confirma los dos años de inhabilitación a Maribel Peinado

La Audiencia Provincial de Cádiz ha confirmado la condena de dos años y medio de inhabilitación impuesta en primera instancia a Maribel Peinado, ex alcaldesa de Puerto Real por el Partido Andalucista y también ex vicepresidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, por no proporcionar información a la oposición cuando era regidora puertorrealeña, un cargo que ocupó desde 2011 hasta 2015.

La sentencia de primera instancia, dictada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz en junio de 2018, consideró probado que Maribel Peinado dejó de suministrar "de forma sistemática" información sobre asuntos de Puerto Real a los grupos de la oposición, ya fuese por escrito o de manera verbal en los plenos, "con la finalidad de impedirles realizar su tarea de forma eficaz".

La andalucista Maribel Peinado acabó sentada en el banquillo de los acusados por este caso a partir de la denuncia que formuló en su día la que fue portavoz del PSOE de Puerto Real, Ana Mosquera. Actualmente, sin embargo, se da la circunstancia de que el PSOE gobierna en el Ayuntamiento de Puerto Real con el apoyo de Andalucía Por Sí (antiguo PA) después de alcanzar un pacto en las pasadas elecciones municipales de mayo.

A los pocos días de hacerse pública la condena de dos años y medio de inhabilitación, la ex alcaldesa de Puerto Real decidió dimitir de su cargo como vicepresidenta segunda de la Diputación de Cádiz. Unas semanas más tardes, en julio de 2018, Peinado renunció a su acta de concejal en Puerto Real, donde formaba parte entonces de la oposición.

Además de este procedimiento penal, Peinado tiene otro asunto pendiente con la Justicia: el caso de los Aceites. En esta ocasión, la Fiscalía pide para la andalucista ocho años de inhabilitación por adjudicar a dedo el contrato para la recogida de aceite usado en Puerto Real.

El juicio por el denominado caso de los Aceites se celebrará en abril de 2020 en el Juzgado de lo Penal número 5 de Cádiz.