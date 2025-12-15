El descenso de aspirantes a las Fuerzas Armadas se refleja en Cádiz: menos solicitudes pero más gaditanos consiguen su plaza

La provincia de Cádiz sigue siendo un referente de las Fuerzas Armadas, no solo por sus estratégicas instalaciones sino también por el nivel de reclutamiento que aporta. Cada año, está en los primeros puestos, a la altura de Madrid en porcentaje, y alrededor de un 11,5% de los aspirantes que realizan sus pruebas para ser soldado o marinero en la Delegación de Defensa gaditana consigue su plaza.

Este último año, tras la convocatoria de 2025, accedieron a Tropa y Marinería 927 jóvenes que presentaron su solicitud en Cádiz de los 2.772 que lo intentaron. El primer número es la cifra más alta desde 2017 pero el de aspirantes totales fue la más baja desde entonces, según las cifras facilitadas por Defensa, y donde se refleja una situación que se está dando a nivel nacional, que va acumulando un descenso de aspirantes y de solicitudes para formar parte de las Fuerzas Armadas.

Así lo ha advertido el último informe del Observatorio de la Vida Militar, un organismo consultivo, adscrito a las Cortes Generales, para el análisis permanente de la condición de militar y de la forma con que el Estado vela por los intereses de sus mlitares. La ratio solicitantes/plaza en tropa y marinería –apunta el estudio– se ha desplomado en España, al pasar de 27,9 en 2013 a 4,2 el pasado año, dato “muy preocupante” según el Observatorio, que también pone el foco en el menor interés por el acceso a las escalas de oficiales -no se tienen datos a nivel provincial de estas escalas-, lo que “debe empezar a ser motivo de preocupación” y considera “urgente” analizar las causas.

Esta pasada primavera el subdelegado de Defensa en Cádiz, Ángel Javier Umbría, comentaba a Diario de Cádiz que habían notado una ligera disminución en solicitudes en la provincia, “pero seguimos cubriendo el 100% y seguimos siendo en nuestra delegación el 11 y algo por ciento a nivel nacional”. Y así es.

Las solicitudes en la provincia de Cádiz a lo largo de las convocatorias se mantienen, por lo general, en torno al 11,5 % del total de las presentadas a nivel nacional y eso no ha cambiado. También experiementa pocas diferencias el tanto por ciento de los solicitantes gaditanos que obtiene plaza, que se ha movido del 11,8% en 2022 al 10,38% de 2017, cuando el número de personas que hacían las pruebas en España era casi el doble que ahora (entonces unos 44.000 a nivel nacional y este 2025 casi 24.200). Este 2025, lo ha logrado el 11,45% solicitantes de la provincia de Cádiz.

En cifras redondas, hasta 927 gaditanos lograron plaza como soldado o marinero, algo que, con menos competencia, es el récord de la provincia. Son datos a fecha de asignación inicial de las plazas, no teniéndose en cuenta las bajas y reposiciones en los centro de formación durante el periodo inicial. Uno de ellos, el CEFOT 2 del Ejército de Tierra, está en San Fernando y se afianza con miles de jóvenes pasando por allí en cada oposición, la última con 1.500.

2.772 aspirantes en 2025 en la provincia de Cädiz

Sin embargo, se experimenta una bajada en el número total de aspirantes. Los opositores de la provincia de Cádiz superaban los 4.200 en 2017, una cifra que subió hasta los 4.406 en 2021 y 4335 en 2022, tras la pandemia del COVID, pero quedaron con 3.181 en 2023 y 3.091 en 2024, cayendo a los 2.772 en este 2025.

Y aunque la provincia resiste -no en vano aporta a nivel nacional sobre el 45-48,3% de la marinería y tropa de la Armada (Cuerpo General e Infantería de Marina)-, a nivel nacional las últimas cifras de 2024, señalan que “tras las habituales vicisitudes que se dan en todos los procesos de selección (personal no presentado, excluido, no apto en pruebas físicas, no alcanzar el nivel adecuado..etc), finalmente de las 8.062 plazas ofertadas de soldado o marinero, solo se cubrieron 7.116, señalan”.

Siguiendo con las cifras del Observatorio, la evolución global de efectivos de las escalas de tropa y marinería muestra un descenso progresivo en los últimos 15 años: 76.083 en 2025 frente a los 86.112 del 2010 (alrededor de 10.000 menos). El pasado año se ofertaron 8.062 plazas para tropa y marinería, un 18 % más que en 2023, pero este incremento no llevó aparejado un aumento proporcional de solicitudes. Aunque se pasó de 29.638 a 33.777 la ratio bajó de 4,3 a 4,2. En 2020 se presentaron 37.788 solicitudes de jóvenes, en 2025 han sido 24.197 en toda España.

En la conclusiones de su informe, este organismo pide dignificar la profesión militar para hacerla más atractiva con medidas incentivadoras y considera que el modelo profesional debe ir acompañado de una buena asistencia al personal y calidad de vida para favorecer la captación y retención del talento. “Las retribuciones de los militares están descompensadas y desfasadas sobre el resto de la Administración General del Estado y con diferencias sustanciales reflejo a otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”, manifiestan.

El Ministerio de Defensa publicará próximamente la convocatoria de Tropa y Marinería 2026. Más de 4.500 plazas serán ofertadas en el Primer Ciclo, aproximadamente 50 plazas para Deportistas de Alto Nivel, según informan en su web.