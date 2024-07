La Asociación para la Promoción del Patrimonio de Olvera da un paso más para la difusión del legado local

La Asociación para la Defensa y Promoción del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural de Olvera está inmersa en una serie de acciones para salvaguardar la riqueza e identidad de este pueblo. Así aprovechando la celebración de los 700 años de la toma de Olvera por el rey Alfonso XI, esta organización ciudadana, que aglutina a más de un centenar de personas, organiza una serie de acciones para que colectivos, vecinos y visitantes conozcan el importante legado patrimonial con el que cuenta esta localidad de la Sierra.

No en vano, como recuerda el presidente de esta asociación, el ex consejero de la Junta de Andalucía, ex diputado e hijo del municipio, Francisco Menacho, “la asociación quiere dar a conocer y defender nuestro patrimonio. Lo que se conoce se preserva y se protege. Aquí en Olvera contamos con cuatro monumentos inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural como son el castillo, el otro castillo de Vallehermoso o Ayamonte, la muralla urbana y el antiguo convento de Nuestra Señora de Caños Santos, qie son BIC, a los que hay que añadir el casco histórico de Olvera, declarado conjunto histórico-artístico, la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación, pendiente de inscribirse, y el santuario de la Virgen de los Remedios, que forman parte del patrimonio de todos los olvereños desde el siglo XVII”.

Así que esta asociación, que ha editado una guía para dar a conocer las singularidades de estos emplazamientos, organiza una serie de visitas, con grupos de 30 personas cada una, a estos sitios emblemáticos para difundir sus valores patrimoniales. Esta acción viene a sumarse a otras como charlas realizadas en mayo y junio a colectivos del municipio, como las celebradas en el Centro de Adultos, en el conocido como Hogar del Pensionista, el programa de Envejecimiento Activo o la realizadas en la Casa de la Cultura.

Hay que recordar que la Asociación para la Defensa y Promoción del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural de Olvera organizó hace poco unas jornadas de historia sobre Al-Andalus, situadas entre el siglo XII y XIII. Además, este colectivo anuncia que iniciará acciones en la defensa del castillo de Ayamonte-Vallehermoso, de titularidad privada y que se encuentra a unos cinco kilómetros del pueblo olvereño, ante el deterioro que se viene observando en el inmueble, entre ello, el derrumbe del arco de entrada. Por tanto, esta asociación pide a los propietarios del espacio BIC que actúen como marca la legislación vigente.