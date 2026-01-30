La Armada despliega a cinco buques en el Golfo de Cádiz y el Estrecho para adiestrase ante múltiples amenazas

Varios buques de la Armada desplegados en el Golfo de Cádiz y el Estrecho de Gibraltar.

La Armada, a través de la 41 Escuadrilla de Escoltas, dirige un ejercicio avanzado con participación de hasta 5 buques de la Armada y unidades de otros ejércitos y países aliados que se desarolla esta semana en agus del Golfo de Cádiz, el Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán.

Se trata del ejercicio MAR-26 para reforzar el adiestramiento avanzado frente a diversas amenazas tanto convencionales como asimétricas, incluyendo la defensa contra vehículos no tripulados (Counter Unmanned Vehicles, C-UXV), y el empleo de técnicas disruptivas presentes en diferentes teatros de operaciones de la actualidad.

"Este tipo de ejercicios avanzados son fundamentales para que la Armada pueda evaluar y mejorar todas las capacidades y sistemas de sus unidades. La finalidad es garantizar la preparación para salvaguardar los intereses marítimos de España, contribuyendo de esta forma a asegurar la prosperidad y bienestar de su sociedad", explican desde la marina española

Cinco buques desplegados y otros medios

La agrupación naval que toma parte en el ejercicio MAR-26 está compuesta por tres fragatas de la 41 Escuadrilla de Escoltas (Santa María, Numancia y Navarra) y dos fragatas de la 31 Escuadrilla de Superficie (Álvaro de Bazán y Cristóbal Colón). Además, participan a bordo de estas unidades tres Equipos Operativos de Seguridad (EOS) de Infantería de Marina.

Entre los medios colaboradores, que desarrollan un importante rol como capacitadores para el adiestramiento, también participan en este ejercicio aviones de patrulla marítima de la Fuerza Aérea portuguesa, diferentes helicópteros de la Flotilla de Aeronaves (FLOAN) de la Armada y del escuadrón de helicópteros número 79 de la Marina estadounidense con base en Rota, así como drones del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), de la Flotilla de Aeronaves de la Armada, del Centro de Experimentación y Vehículos No Tripulados (CEVENTA) y de la Sexta Flota de la Marina estadounidense. Además, se contará con la participación nacional de unidades del Ejército de Tierra y el Ejército del Aire y del Espacio.

Las sinergias creadas entre las diferentes unidades participantes, que sumarán un total de 1.100 personas, permitirán generar un escenario con numerosos desafíos para una Fuerza Naval.

El planeamiento, organización, dirección y ejecución se lleva a cabo por la 41 Escuadrilla de Escoltas bajo el mando de su Comandante, el Capitán de Navío Rafael Mira Calvo, embarcado con su Estado Mayor Desplegable a bordo de la fragata Santa María” que ejercerá como buque de mando de la agrupación.

Este viernes 30 de enero las fragatas Santa María, Numancia y Navarra harán escala en Alicante y la fragata Álvaro de Bazán en Málaga.

Sobre las unidades participantes

Las fragatas “Santa María”, “Numancia” y “Navarra” pertenecientes a la 41 Escuadrilla de Escoltas, componen una serie de seis fragatas, basadas en la Base Naval de Rota (Cádiz), que despliegan de forma continua en aguas del Mar Rojo y del Océano Índico en el marco de la operación Atalanta de la Unión Europea.

Por otro lado, las fragatas “Álvaro de Bazán” y “Almirante Juan de Borbón” pertenece a la 31 Escuadrilla de Superficie, compuesta por otras tres fragatas de la clase “Álvaro de Bazán”, con base en Ferrol (La Coruña). Estos avanzados y polivalentes buques mantienen una presencia continua en las agrupaciones navales permanentes de la OTAN, en las que actúan en numerosas ocasiones como buque de mando.