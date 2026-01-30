La OTAN inicia desde la Base de Rota su ejercició anual más importante con 10.000 militares

Las fuerzas se preparan en la Base de Rota para el ejercicio anual más importante de la OTAN.

Con la participación de unos 10.000 militares de 11 países aliados, la Base naval de Rota ha sido el punto de inicio del ejercicio anual más importante de la OTAN en este 2026 para adiestrar a su Fuerza de Reacción Rápida. Con el nombre de STEADFAST DART-26, se desarrollará durante el mes de febrero en el Báltico con el objetivo de demostrar y adiestrar su capacidad de desplegar rápidamente. Desde Rota, partirán varios buques de la Armada española y varios turcos rumbo a la zona de operaciones

Así lo explicaron el Comandante del Cuartel General Aliado en Brunsumm, el general alemán Ingo Gerharzt, acompañado por el vicealmirante Juan Baustista Pérez Puig, en una rueda de prensa en las instalaciones militares gaditanas. "Con STEADFAST Dart, el mayor ejercicio de la OTAN en el 2026, se demuestra el alto nivel de alistamiento para la defensa. Las Fuerzas de reacción aliadas está preparada para dar respuesta a cualquier potencial crisis o ataque en pocos días dentro de toda el área OTAN", aseguró el mando alemán. La Fuerza de reacción aliadas (ARF, por sus siglas en inglés) es una fuerza de reacción rápida de la Alianza para reaccionar ante situaciones de crisis o conflicto, capaz de desplegarse donde sea requerida (dentro o fuera de la Alianza), en pocos días.

El almirante español manifestó que "la fuerza naval proporciona a la Alianza una libertad de maniobra única, al generar efectos tanto en la mar como desde la mar. Su presencia proporciona disuasión, protección y respuesta rápida a grandes distancias, y es uno de los medios militares más fiables de que dispone la OTAN. A lo largo de este despliegue, trabajaremos en estrecha colaboración con las fuerzas terrestres, aéreas, de operaciones especiales y cibernéticas aliadas, así como con el país anfitrión, Alemania, para garantizar la plena integración de todas las fuerzas conjuntas”.

En esta ocasión, y tras la fase de despliegue, el 'Steadfast Dart 26' se celebrará a partir del próximo 7 de febrero en Alemania y en él participarán todo el espectro de las fuerzas armadas, bajo la responsabilidad del Mando de Fuerzas Conjuntas Brunssum (Países Bajos).

Sin participación de EEUU

Este ejercicio es parte del adiestramiento periódico de la Fuerza de Reacción Rápida y participarán unos 10.000 militares de 11 países aliados con Italia, Grecia, Alemania, Chequia, España, Lituania, Bulgaria y Turquía, con el apoyo adicional de Francia, Estonia, Países Bajos, Polonia, Bélgica y el Reino Unido. "Será el ejercicio más visible de la OTAN en 2026", añadieron en un comunicado.

A preguntas de los periodistas, el comandante del Cuartel General Aliado en Brunsumm ha rechazado que el hecho de que este año el ejercicio no cuente con fuerzas de Estados Unidos sobre el terreno tenga algo que ver con tensiones sobre la política internacional actual del país presidido por Donald Trump.

"No son parte del ejercicio este año, pero podrían ser parte quizá los próximo años", ha asegurado el general alemán, que ha indicado que la OTAN tiene "una fuerte contribución de Estados Unidos". Él tiene la seguridad de que EEUU "se quedará con nosotros, con la OTAN", ha indicado tras contar que en su trabajo diariamente colabora con cargos militares de Estados Unidos y no ve "ningún movimiento de alejarse de nosotros".

Así será el ejercicio 'Steadfast Dart 26

Rueda de prensa en la Base de Rota del mando español y aleman. / Armada

El ‘Steadfast Dart 26’, uno de los ejercicios más importantes de la OTAN, se celebrará este año a partir del próximo siete de febrero en Alemania. Se trata de una actividad multidominio en la que se despliega toda la Fuerza de Reacción Aliada (ARF) y cuya área de responsabilidad recae en el Mando de Fuerzas Conjuntas Brunssum.

El objetivo principal es demostrar la capacidad de desplegar rápidamente y converger en tiempo y espacio con el resto de Fuerzas del ARF. El ejercicio consta de dos fases principales: una de despliegue y otra de entrenamiento. Para la primera de ellas, los cerca de 1500 militares de las Fuerzas Armadas Españolas, ya han comenzado la proyección y despliegue, de manera progresiva, hacia el país alemán.

El próximo sábado partirán de Rota el buque Castilla, y la fragata Cristobal Colón, junto con otros cuatro buques turcos, que viajarán al Báltico, donde se desarrollará el ejercicio.

El buque de asalto anfibio 'Castilla', servirá como buque insignia del componente marítimo del ejercicio, en el que participarán en total 16 barcos de las fuerzas de distintos países.