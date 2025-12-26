Margarita Robles destaca en la Base de Rota el papel del Grupo Anfibio de la Armada en la defensa de la OTAN

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este viernes el Grupo Anfibio y de Proyección de la Flota (GRUPFLOT), con base en Rota, y ha mantenido un encuentro con sus dotaciones, donde ha subrayado su labor clave en la contribución a la disuasión y defensa de la Alianza Atlántica y a la seguridad regional, en un momento caracterizado por fuertes tensiones internacionales.

Durante la visita, según han informado en una nota de prensa a los medios; la ministra ha estado acompañada del Almirante de la Flota, José Enrique Delgado Roig y el Contralmirante Antonio González-Tanago de la Lastra, comandante del GRUPFLOT. Con ellos recorrió el buque anfibio portaeronaves Juan Carlos I, recientemente modernizado, y recibió un punto de situación sobre el despliegue del Grupo de Combate Expedicionario ‘Dédalo’, la principal actividad del grupo durante 2025. Este despliegue combina capacidades anfibias, de escolta, logísticas y de fuerza de desembarco, mostrando la preparación operativa de la Armada y su capacidad para liderar fuerzas expedicionarias.

Robles ha destacado que, mediante este despliegue, la Armada y, concretamente, el GRUPFLOT, refuerzan el compromiso de España con la paz y la seguridad, fortalecen la cooperación internacional y la seguridad marítima, y se sitúan a la cabeza de los aliados en el ámbito marítimo. “La Armada es en este momento un ejemplo de compromiso, profesionalidad y de eficacia en el marco de la OTAN”, ha recalcado.

El GRUPFLOT está compuesto por el Juan Carlos I, los buques de asalto anfibio Galicia y Castilla, las embarcaciones del Grupo Naval de Playa y un Estado Mayor operativo. La reciente modernización del Juan Carlos I consolida su posición como unidad estratégica para la proyección del poder naval y pieza clave en el marco internacional, han señalado desde el Ministerio de Defensa.

Despliegue internacional 2025 y previsión para 2026

El buque 'Juan Carlos I' junto a otros buques de la Armada atracados en los muelles de la Base de Rota. / MDE( Antonio Centeno

A lo largo de 2025, integrado en el Grupo de Combate Expedicionario Dédalo, el GRUPFLOT ha realizado un despliegue de 125 días distribuidos en tres fases. Para 2026, se prevé estructurar el despliegue en dos fases. En la primera, lo hará en la costa este de Estados Unidos, participando en el ejercicio multinacional Fleetex. Mientras, en la segunda fase realizará despliegue en el Mediterráneo, con previsión de participación en la operación de Vigilancia Reforzada de la OTAN Neptune Strike.

Además, el GRUPFLOT participa en ejercicios anfibios a nivel nacional e internacional, como el FLOTEX, principal ejercicio organizado por la Armada, y STEADFAST DART, reforzando la interoperabilidad con aliados y la preparación de sus unidades.