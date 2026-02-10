La Armada descubre e intercepta un buque de guerra ruso en aguas de Cádiz

La Armada española intercepta un buque de guerra ruso encargado del transporte de tropas en aguas del Estrecho de Gibraltar. El BAM Audaz, uno de los encargados de vigilar la actividad de navíos que no sean de la OTAN en la zona, descubrió la presencia del LSTM-31 ‘Alexander Otrakovskiy’. Este mantiene activa la vigilancia sobre las unidades navales rusas que operan por las aguas del Norte de África. El buque interceptado en esta ocasión es un habitual de las incursiones rusas en el Mediterráneo.

La monitorización del Audaz se enmarca dentro de las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD) que controla el Mando Operativo Marítimo. Desde el pasado febrero, su objetivo es localizar y perseguir a barcos de la Armada rusa desde el Atlántico hasta el Mediterráneo oriental. Según explica la Armada en una nota de prensa, la interceptación se ha llevado a cabo en la vertiente mediterránea del Estrecho de Gibraltar, donde comenzó su misión de vigilancia y monitorización del LSTM-31 ‘Alexander Otrakovskiy’, en su tránsito por aguas de interés nacional.

La Armada justifica estas acciones como una actividad clave para demostrar "la capacidad de vigilancia, reacción y coordinación de las fuerzas desplegadas, contribuyendo de manera decisiva a la seguridad de la sociedad española". El Estado Mayor de Defensa ha destacado que el operativo de vigilancia ha tenido éxito pese a las condiciones meteorológicas adversas de estos últimos días.

El LSTM-31 ‘Alexander Otrakovskiy’ es un tipo de buque que se encarga del transporte de tropas y vehículos blindados. Este cuenta con dos cañones acoplados, dos lanzadores de lanzacohetes, cuatro lanzadores de misiles antiaéreos y capacidad para transportar hasta 500 toneladas de vehículos blindados y 225 infantes de marina.

Qué es el Mando Operativo Marítimo

Según explica la Armada, el Mando Operativo Marítimo (MOM) es el órgano de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, subordinado al Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) responsable, a su nivel, del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión de los espacios marítimos de soberanía. Dentro de estas operacione sde vigilancia hay varios buques integrados destinados a controlar quién transita por las aguas nacionales.