El árbol de Navidad es la decoración navideña más utilizada por los gaditanos

Siete de cada diez andaluces decoran su casa de forma especial durante estas fechas, siendo el árbol de Navidad (79%) -ya sea artificial (75%) o natural (4%)- y el Nacimiento o Belén (76%) los elementos más utilizados, según recoge el estudio 'Hogar y Navidad' elaborado por Grupo Mutua Propietarios.

A las decoraciones más tradicionales se suman también otros adornos vinculados a estas fiestas como los adornos navideños (bolas, espumillón…), presentes en un 73% de los hogares andaluces; las luces (67%); la Flor de Pascua (44%); los Reyes Magos (28%) y Papá Noel (18%).

El estudio también destaca que, a la hora de decorar nuestro hogar, los andaluces apuestan por la sostenibilidad. Lo hacen principalmente reutilizando los elementos decorativos año tras año (74%) y utilizando luces de bajo consumo (46%), si bien uno de cada cinco hogares se une a la tendencia DIY (del inglés Do It Yourself, hazlo tú mismo) y elaboran su propia decoración reutilizando materiales.

"La sostenibilidad en los hogares pasa también por las pequeñas acciones que se pueden llevar a cabo durante la Navidad, como reutilizar materiales o hacer los adornos navideños en familia, lo que permite disfrutar de estas fechas de una forma más responsable", señala Laura López subdirectora General de Estrategia, Clientes y Canales Alternativos del Grupo Mutua Propietarios.

No obstante, la costumbre de engalanar nuestras casas en esta época del año contrasta con la falta de adornos en los edificios. De hecho, sólo un 12% de las comunidades de propietarios en Andalucía decora las zonas comunes por Navidad.

¿Cómo celebramos la Navidad?

En cuanto a la forma de celebrar la Navidad de los andaluces, el estudio 'Hogar y Navidad' identifica cuatro perfiles clave: desde las personas más hogareñas, que prefieren celebrar estas fiestas en su propia casa, bien sea con invitados (10%) o sin ellos (25%), hasta quienes suelen ser invitados a otras casas (27%), pasando por quienes buscan un equilibrio entre las celebraciones en casa y fuera (32%). Por su parte, un 6% asegura no celebrar la mayoría de estos acontecimientos.

Finalmente, el estudio muestra que, si bien la opción de comer o cenar en un restaurante durante las celebraciones navideñas es más bien residual durante los primeros días de celebración (solo un 1% celebra la cena de Nochebuena en un restaurante, y un 4% la comida de Navidad), esta opción va ganando peso a medida que avanzan las fiestas, aunque continúa siendo una opción minoritaria (un 4% la cena de Nochevieja, un 8% la comida de Año Nuevo y un 13% la comida de Reyes).