Una vía de servicio de la AP-4 y 25 carreteras de la red provincial de Cádiz presentan cortes por los efectos de la borrasca Leonardo

Imagen del corte de la vía de servicio paralela a la AP-4 y que conecta con la A-382 hacia Arcos

Una vía de servicio de la autopista AP-4 permanece cortada desde las 9:40 horas de este miércoles en el kilómetro 78 a la altura de Jerez de la Frontera por inundaciones. Según fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT), el corte de dicha vía de servicio que discurre en paralelo a la autopista va desde el punto kilométrico 78.3 al 78.9 en el desvío hacia la carretera autonómica A-382 en dirección a Arcos.

Por otro lado, la caída de un árbol esta pasada madrugada en la autopista AP-4 entre Cádiz y Sevilla provocó que un corte momentáneo de los carriles en dirección Jerez, que, junto a un accidente ocurrido a la altura de Puerto Real, dificultaron la circulación por esta vía hace unas horas.

Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno, el árbol, que cayó en el kilómetro 85 a la altura de Jerez, pudo ser retirado, aunque el fuerte viento y la lluvia están afectando a varias vías de acceso entre Jerez y Arcos.

Red provincial

Por su parte, en la red provincial los operarios de las brigadas de carreteras de la Diputación de Cádiz están activados en todas las comarcas y están señalizando los cortes necesarios en dichas vías para garantizar la seguridad de la ciudadanía, según ha indicado en una nota la Institución provincial.

Asimismo, ha señalado que actualmente los cortes están en la zona de la Campiña de Jerez y en el noroeste de la provincia en la CA-3102 (Macharnudo), cortada entre el km 1,8 y el 2,2 (enlace con la A-2000); la CA-3104 (Guadalcacín-Las Mesas), cortada entre el km 7 y el 7,75; la CA-3110 (La Ina I); la CA-3113 (Puerto Real-La Ina I); la CA-3400 (Santa Teresa), en Rota; la CA-4102 (Las Mesas), entre el km 1,8 y el 3,3; la CA-4107 (Torrecera-Paterna), entre el km 0 y el 7; y la CA-5101 (Arcos-Granadilla), entre el km 2 y el 12.

Por su parte, en la Sierra está cortada la CA-6101 (Nacimiento), en Bornos entre el km 0 y el 0,3; CA-6105 (Alberite), en Villamartín; CA-8104 (La Albuera), en Ubrique; CA-8105 (Acceso a Los Hurones), en Ubrique; CA-9101 (Olvera - Coripe), entre el km 0 y el 8; CA-9104 (Grazalema-Zahara. Las Palomas); CA-9107 (Lora) de acceso a Alcalá del Valle, entre el km 0 y el 8,5; CA-9108 (Romaila), en Torre Alháquime; CA-9113 (El Gastor-Setenil), entre el km 0 y 4; CA-9118 (acceso a Setenil); CA-9120 (Setenil-Torre Alháquime), entre el km 7 y el 8.

En el Campo de Gibraltar las carreteras afectadas son la CA-8200 (San Pablo-San Martín), entre el km 7 y el 10; CA-8201 (Jimena-Puerto Galis), entre el km 2 y el 29; CA-9208 (El Cobre), en Algeciras, entre el km 0 y el 2; CA-9209 (Algeciras-Los Barrios), en su totalidad; y la CA-9210 (Santuario), en Tarifa, también cortada en su totalidad.

Finalmente, en la zona de la Janda carretera afectada es la CA-6200 (Alcalá-Paterna), que se encuentra cortada entre el kilómetro siete y ocho.