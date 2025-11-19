Los antidisturbios piden a Interior desplegarse para frenar a los narcos

Unos agentes de los GEOS preparándose para entrar a la nave donde se produjo el tiroteo en Isla Mayor.

Desde que los clanes latinoamericanos de la droga descubrieron las posibilidades para su negocio que ofrecía el Guadalquivir, la mal llamada guerra contra el narcotráfico ha alcanzado otro nivel. Armas de guerra, violencia, torturas, sicarios, tiroteos. Caminos polvorientos de Cádiz y Sevilla trasmutándose en Sinaloa o Medellín.

El último tiroteo de Isla Mayor, uno de los centros de poder de la ribera del río, ha despertado la indignación de los cuerpos policiales. En la operación contra el Hijo del Marqués, un conocido narco gaditano que pretendía colar una tonelada de cocaína río arriba, acabó tiroteado un agente cuyo chaleco antibalas fue incapaz de frenar la munición de un fusil de guerra.

Tras el suceso, la indignación entre los compañeros del cuerpo subió hasta los 212 grados Fahrenheit. De hecho, según informó ayer el periódico El Mundo, los antidisturbios ya han solicitado desplegarse en la zona caliente que comprende el Bajo Guadalquivir y el Campo de Gibraltar para proteger a sus compañeros.

De momento, según han denunciado fuentes sindicales, el Ministerio del Interior no ha dado luz verde a su despliegue como sí que hizo con los GRS (Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil) tras los sucesos de febrero de 2024 en Barbate, que acabaron con la muerte de dos agentes de la Benemérita tras ser arrollados por la narcolancha pilotada por Karim El Baqqali.

La Unidad de Intervención Policial (UIP), nombre técnico de los antidisturbios, es un grupo itinerante que acude al punto del país donde se le necesite para prestar servicio. Esta unidad cualificada tiene armas de guerra, uniformes balísticos especiales y vehículos para poder contener, o al menos intentarlo, a los grandes traficantes que se han establecido en el sur.

Según revela El Mundo, esta unidad ha solicitado intervenir allí en varias ocasiones sin que el Ministerio de Grande-Marlaska haya atendido su petición. Por su parte, Interior indica que “no ha habido ninguna petición en ese sentido”.

Desde el sindicato policial SUP no comprenden por qué el Ministerio del Interior no toma la decisión de enviar a las zonas más castigadas por el narcotráfico a agentes preparados “para colaborar con nuestros compañeros sobre el terreno”.

El SUP explica que los antidisturbios disponen de vehículos que les permiten acceder a zonas de ríos con poco caudal de difícil acceso a las unidades convencionales por la orografía del terreno. Es en estas áreas en las que se refugian las lanchas con cargamentos de droga. La UIP cuenta con un parque automovilístico que tiene grandes todoterrenos y otros hasta preparados para navegar en aguas con poca profundidad.

Los agentes de esta unidad sí que tienen acceso a cascos y escudos balísticos de alta protección capaces de soportar balas de calibre de guerra, como las que disparan los narcos en esta zona. En la actualidad, son los agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) los que están desplegados en la zona, pero no disponen del material de los antidisturbios.

Asegura El Mundo que la itinerancia de estos equipos hace que sea necesario que Interior cubra los gastos de su estancia y las dietas, y en los últimos meses se han conocido las dificultades para hacerlo.