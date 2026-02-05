Las Ampas de Cádiz critican el "descontrol" en la reapertura de los colegios

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado de la provincia de Cádiz (Fedapa Cádiz) muestra su preocupación "ante el descontrol y la falta de claridad" en relación con la reapertura de los centros educativos tras la suspensión de la activida docente presencial el pasado miercoles por los efectos de la borrasca Leonardo.

Tras las reuniones mantenidas y la posterior emisión de comunicados oficiales, la federación considera que la información trasladada ha sido confusa y contradictoria. "En un primer momento se anunció el cierre de dos o tres zonas concretas, mientras que para el resto se indicó que se informaría localidad por localidad, sin que ni los equipos directivos, ni las Ampa, ni las familias dispusieran de información clara y concreta", critican en un comunicado.

Esta gestión, asegura el coletivo, no ha tenido en cuenta situaciones especialmente graves en zonas de paseos marítimos y núcleos rurales, donde existen caminos cortados por árboles caídos, desvíos obligatorios e incluso evacuaciones de personas. "A pesar de ello, en muchos casos se ha mantenido la previsión de apertura de los centros, generando una situación de riesgo e incertidumbre", lamentan las Ampas de Cádiz.

A esta falta de coordinación se ha sumado el colapso de la plataforma iPasen, que ha dificultado aún más la comunicación con las familias. Además, afirma Fedapa, desde Inspección se indicó a los directores que no ofrecieran ninguna información hasta contar con un comunicado oficial, dejándolos sin margen de actuación y sin capacidad para informar a sus comunidades educativas.

A las 23:30 horas del pasado miércoles, 4 de febrero, Fedapa Cádiz seguía recibiendo numerosas quejas de Ampas y familias que desconocían si este jueves debían llevar a sus hijos al colegio, sin poder organizarse ni a nivel familiar ni laboral.

Asimismo, este jueves, 5 de febrero, a las 9:05 horas, muchas familias están recibiendo a través de iPasen el comunicado oficial que confirma si hay clase o no en su centro, cuando la jornada escolar ya debería estar iniciada.

Desde Fedapa Cádiz insisten en que, ante situaciones de emergencia y condiciones meteorológicas adversas, debe primar siempre la seguridad de las personas por encima de la normalidad académica. "Exigimos información clara, coordinación efectiva y responsabilidad para garantizar la protección del alumnado, de las familias y del personal educativo", concluye la entidad.