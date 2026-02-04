Alerta estafa: Nuevo intento de fraude con falsas notificaciones de la DGT

La Asociación Española de Consumidores ha vuelto a alertar de un nuevo intento de estafa, después de recibir multitud de avisos de usuarios que han recibido avisos de presuntos fraudes relacionados con multas de tráfico en sus correos electrónicos.

El mensaje que se recibe lleva como asunto: “Aviso urgente de regularización de sanción pendiente”. En él se explica que está pendiente el pago de una multa “emitida por la Dirección General de Tráfico (DGT)”, cuyo importa inicial es de 100 euros, y que se ha incrementado a 250 euros. Además, se advierte fraudulentamente de que, en caso de no recibir el pago dentro de las 24 horas siguientes a la recepción del mensaje, el importe será incrementado automáticamente hasta 500 euros. Los estafadores añaden un enlace a un supuesto sitio seguro (que jamás debe pincharse), en el que hacer frente al pago (estafa) y “beneficiarse” de un supuesto reembolso del 75%, que en caso de caer en la trampa nunca se hará. También alerta de la retirada de tres puntos del carné.

Desde la Asociación Española de Consumidores recuerdan que “la DGT no nos va comunicar una multa de este modo. Lo hará mediante notificación postal o a través de la plataforma de notificaciones de la DGT, si estamos dados de alta en ese sistema”. Por otro lado, añaden que, si hay retirada de puntos, se tiene que identificar al conductor, cuestión que no se no se hace en el intento de fraude.

La AEC piden a los ciudadanos que usen el sentido común para evitar ser víctimas de estos fraudes, al mismo tiempo que piden a la DGT que haga “seguimiento y persecución de los delitos asociados con él, teniendo en cuenta que se produce también una suplantación de identidad”. Igualmente, solicitan que se realicen campañas a los ciudadanos para evitar que sean muchos los que caigan en esta trampa.