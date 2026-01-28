La alcaldesa de Conil defiende el cese "fundamentado" del ex jefe de la Policía Local

La alcaldesa de Conil, la andalucista Inmaculada Sánchez, aclara a través de un comunicado varios datos de las informaciones publicadas recientemente en relación a la reincorporación del agente de la Policía Local José Manuel Vallejo. De este modo, la regidora asegura que “no existe ninguna readmisión del citado agente impuesta judicialmente al Ayuntamiento, sino que se trata de un decreto del propio Consistorio en el que se declara la caducidad de un expediente disciplinario concreto y el levantamiento de las medidas cautelares de suspensión de empleo”.

Asimismo, puntualiza que el informe que presentó Vallejo ante la Fiscalía para denunciar "inacción de la corporación local" antes irregularidades urbanísticas detectadas no guarda relación alguna con los procedimientos disciplinarios impuestos desde el Ayuntamiento a este funcionario.

El comunicado remitido desde el Ayuntamiento de Conil expone que el agente "mantiene expedientes disciplinarios abiertos" como consecuencia de una denuncia que interpuso una vecina del pueblo por una supuesta agresión de Vallejo durante una intervención policial, "de la que existen vídeos y una acta de comparecencia de la persona afectada en el Ayuntamiento". Este procedimiento quedó archivado porque la mujer decidió no seguir adelante con el caso. Asimismo, "el agente Vallejo denunció a esta vecina también por agresión, si bien salió absuelta", indica la nota municipal.

En su momento, prosigue el comunicado, al coexistir un procedimiento penal sobre el citado agente, el Ayuntamiento adoptó medidas cautelares de suspensión de empleo, tal y como marca la normativa vigente. “El cese del agente como jefe de la Policía Local acordado por el Ayuntamiento estuvo debidamente fundamentado en su actitud y en el desempeño de sus funciones”, afirma la alcaldesa.

El Consistorio, además, presentó una denuncia en los juzgados tras la comparecencia de la persona agredida en las dependencias municipales. La Fiscalía y la Audiencia de Cádiz archivaron el asunto al entender que la regidora andalucista no era la persona competente para tramitar esa querella. Según deduce el Ayuntamiento de los escritos presentados por esta vecina, "la víctima no se personó porque supuestamente el propio agente habría manipulado el procedimiento judicial, suplantando la identidad de la persona agredida para impedir su personación, lo que derivó en el archivo de la causa".

El Ayuntamiento insiste en que el expediente disciplinario abierto a Vallejo ha caducado por el transcurso del tiempo, "aunque se esperan los informes técnicos para valorar la apertura de un nuevo expediente disciplinario por los mismos hechos, ya que la vecina ha interpuesto de nuevo una querella contra este agente por seis posibles delitos, entre ellos, la supuesta suplantación". Una querella, no obstante, que ha sido sobreseída provisionalmente y cuyo archivo se encuentra recurrido.

"El Ayuntamiento de Conil ha actuado y seguirá actuando con absoluta responsabilidad, rigor y respeto a la legalidad. No existe ninguna readmisión impuesta ni ninguna resolución judicial que exima al agente”, asevera la alcaldesa, que reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y la correcta actuación institucional. Defenderemos la honorabilidad de esta institución y la protección de las víctimas, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento estricto de la ley”, concluye Inmaculada Sánchez.