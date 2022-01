36 alcaldes de la provincia de Cádiz se concentran en defensa de la sanidad pública

Un total de 36 alcaldes de la provincia de Cádiz (que tiene 45 municipios) se han concentrado este martes frente a la sede de la Junta de Andalucía en la capital gaditana para denunciar la situación que está sufriendo la sanidad pública en la comunidad y promover una plataforma común para la mejora de la calidad asistencial.

A la convocatoria, apoyada por PSOE, IU, Unidad Podemos, Adelante, Andalucía por Sí y algunos alcaldes independientes, han acudido los ediles y otros cargos de estos partidos, tras la cual se ha leído un manifiesto, en el que también ha participado la Marea Blanca Gaditana.

“Espero que haya una reacción del Gobierno de la Junta porque estamos exponiendo una realidad de la que somos conocedores porque nos las trasladan las vecinas y vecinos, de lo que está pasando en la atención primaria y con las citas para la vacunación”, ha explicado a los periodistas el alcalde de San Roque y secretario provincial del PSOE, Juan Carlos Ruiz Boix. “La solución a este problema no puede venir ni con el despido de 8.000 sanitarios, como ocurrió en octubre, ni con los que nos tememos que se puedan producir en mayo”, añadió.

La portavoz de Unidas Podemos en el Parlamento Andaluz, Inmaculada Nieto, ha acusado a la Junta de no estar contabilizando todos los casos. “A día de hoy, la Junta no puede garantizar cuántas personas están contagiadas, porque no las está contando, ha cerrado el ejercicio con superávit y hay una petición unánime para contratar a más personal sanitario, con lo que debe dejar de ser un gobierno tan autocomplaciente”, ha lamentado Nieto.

La parlamentaria ha defendido que no existen dificultades, como argumenta el Gobierno andaluz, para encontrar profesionales “siempre que se les ofrezcan buenas condiciones laborales” y ha anunciado que su grupo pedirá en la Cámara autonómica un pleno extraordinario para que el consejero de Sanidad, Jesús Aguirre, dé explicaciones sobre la gestión de la pandemia.

El acalde de Cádiz, José María González, ha criticado lo que considera un “desmantelamiento de la sanidad pública en defensa de la sanidad privada”, lo que ha llevado “al colapso de la atención primaria y la desatención de millones de andaluces”.

González también ha subrayado que “mientras la Junta llenaba Andalucía de estatuas muy bonitas con unos aplausos de mármol en homenaje a los sanitarios, les llevaba a la más absoluta precariedad, cuando no al paro”.

Tras la concentración, Izquierda unida y PSOE han anunciado que llevaran a todos los plenos de los ayuntamientos de la provincia de Cádiz y de la Diputación una propuesta para destacar necesidad de un pacto por la sanidad en Andalucía