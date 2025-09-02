Agosto deja un leve repunte del paro en Cádiz pero los cotizantes no dejan de subir

La provincia de Cádiz sufre un frenazo en los datos de demandantes empleo y se vuelve a topar con la estacionalidad. A los cuatro meses seguidos de caídas en el número de parados, donde ha llegado a acumular más de 13.500 personas menos registradas en las listas del paro entre abril y julio, el mes de agosto ha parado en seco esa tendencia con un leve repunte de 78 personas más en búsqueda de empleo. En términos relativos la subida apenas supone un +0,07%, con un total de 108.894 demandantes.

Sin embargo, las cotizaciones a la Seguridad Social han continuado creciendo incluso en este mes de agosto, con un aumento de 896 cotizantes más en la provincia de Cádiz. Es, además, la única en Andalucía que ha visto crecer esta cifra, con una caída en la región de 17.416 personas menos dadas de alta en la Seguridad Social.

En el contexto interanual, el mes de agosto continúa presentando datos mejores que los años precedentes. De este modo, en Cádiz hay registrados 8.887 personas menos en busca de empleo que en el agosto de 2024, lo que supone un descenso del 7,55%. Es cierto que durante los meses anteriores esa diferencia con respecto a las cifras de 2024 ha llegado a las 10.000 personas y durante el verano esa distancia se ha aligerado, pero aún así son cifras muy positivas en cuanto a la evolución del empleo.

Si nos distanciamos un par de años, el paro en agosto de 2023 en la provincia de Cádiz estaba en 126.426 personas, lo que supone casi 17.500 personas menos apuntadas en las oficinas del SAE. Si la creación de empleo continúa creciendo a este ritmo, para el verano de 2026 sí que puede convertirse en una realidad la bajada del listón de los 100.000 parados, una cifra que no Cádiz no vislumbra desde agosto de 2007.

Cádiz también mejora los datos que se han obtenido a nivel regional y nacional. En Andalucía hay apuntadas en las listas de demanda de empleo 1.756 personas más que en el mes de julio, alcanzando la cifra de 592.611 personas, un 0.30% por ciento más. Han experimentado cifras positivas las provincias de Huelva, Málaga y Almería, con descensos en el número de parados de 249, 136 y 66 respectivamente. En el otro lado, han subido los parados en Sevilla, Córdoba, Granada, Jaén y Cádiz, con 1.147, 529, 249, 205 y 78 respectivamente.

En España la cifra del paro se ha incrementado hasta las 21.905 personas, situándose en 2.426.511, su nivel más bajo en este mes desde 2007.

Por sectores y otras variables

La brecha de género continúa calcando el porcentaje del mes de julio, acumulando el 63,4% del paro las mujeres. El paro masculino en Cádiz se cifra en 39.851 hombres por las 69.043 mujeres sin empleo, la mayoría perteneciente a los tramos de edad por encima de los 44 años.

Entre los más jóvenes, menores de 25 años, el paro es prácticamente paritario, con 3.893 gaditanos por las 3.841 gaditanas demandantes de empleo, sumando a 7.734 personas (el 7% de los parados gaditanos).

Por sectores, los 108.894 inscritos en el paro en Cádiz se dividen en 75.299 en el sector servicios (69%), 14.410 personas sin empleo anterior (13%), 9.840 personas en el sector de la construcción (9%), 5.934 parados en la industria (5%) y otros 3.411 en el sector de la agricultura (3%).

Continuará ampliación