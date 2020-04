Un 14 de abril desde el confinamiento

Asociaciones memorialistas y partidos de izquierda suelen organizar en El Puerto con motivo del 14 de abril, fecha en la que se conmemora la proclamación de la Segunda República, distintas actividades para recordar dicha efemérides. En años anteriores se han organizado homenajes, exposiciones, izada de la bandera republicana en el antiguo Penal de El Puerto la tradicional ofrenda floral en el monumento que rinde homenaje en el Cementerio Municipal a los republicanos represaliados.

En esta ocasión, como está sucediendo en todos los ámbitos, no se han podido celebrar actos públicos ni homenajes, ya que este tipo de actividades están prohibidas dentro del decreto de Estado de Alarma, pero han sido sustituidos por la presencia y actividades en las redes sociales, ya sea mediante la grabación de vídeos o campañas específicas.

El Foro por la Memoria Histórica de El Puerto, que preside el antiguo alcalde portuense Rafael Gómez Ojeda, ha participado junto al Ateneo Republicano de Puerto Real en la grabación de un vídeo, con el título Ni corona, ni virus, que ha sido realizado por autores y participantes desde el confinamiento y en el que reivindican los valores republicanos, dando cabida a una gran variedad de voces: profesionales liberales, escritores, abogados, profesores, bomberos, trabajadores de Navantía, e incluso personal sanitario de Urgencias.

También desde ese mismo foro han realizado una composición fotográfica con banderas republicanas en los balcones, como símbolo del momento que estamos viviendo. Ya como iniciativa propia del Foro por la Memoria Histórica portuense, este ha puesto en su página de facebook un fotomontaje realizado por Mario Fleming, con nombres de los represaliados en la ciudad y algunos de los retratos que se conservan de ellos.

"Aunque este año teníamos programada una gran marcha desde el antiguo Penal hasta el cementerio, y habíamos hablado para organizarla de manera amplia, hemos trasladado la reivindicación a la web, para que la fecha no pase desapercibida", explica Pilar Peruyera, responsable del Foro por la Memoria.

También Izquierda Unida se ha querido sumar al homenaje por el 14 de abril con una campaña a través de las redes sociales. Su concejal en el Ayuntamiento portuense José Luis Bueno ha explicado que se trata de "una campaña digital que venimos compartiendo en facebook, con material sobre la Segunda República y para pelear por la tercera, que puede ser la del siglo 21. Si pensamos cómo está el mundo, están pasando muchas cosas. No ha quedado otra que restringir la campaña a las redes sociales. No se trata de recordar la Segunda República porque sí, sino porque desde IU y el PCE queremos ir hacia un horizonte republicano. No se trata de mirar al pasado, sino de mirar al futuro", afirma el concejal.

También hoy a las 19:00 horas, IU organiza el acto La República: Memoria y Futuro, con la participación de Esther López Barceló, Xavi Doménech, Cristina Fallarás y Rafael Escudero, que se podrá seguir en las redes sociales del partido.