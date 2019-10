Vuelven los barcos al dique seco de Navantia Puerto Real

El dique seco de Navantia Puerto Real vuelve a acoger un barco siete meses después de la puesta a flote del Monte Ulía, el cuarto petrolero Suexmax encargado por Ibaizábal, y que hasta el momento es el último buque fabricado en este astillero. A falta de encargos de construcción naval, la factoría puertorrealeña se debe conformar con la reparación de varios cruceros que no puede ser absorbida por el astillero de Cádiz y que llegarán a lo largo de los próximos meses, tal y como avanzó la presidenta de Navantia, Susana de Sarriá, en julio.

El primero de estos cruceros es el Rhapsody of the Seas, de la naviera Royal Caribbean, que llegó este domingo a la Bahía para una varada programada de unas dos semanas de duración tras culminar la temporada de verano en el Mediterráneo.

Este crucero fue construido en 1997 en el astillero francés de Chantiers de l’Atlantique y es uno de los más veteranos de la flota de Royal Caribbean, al encuadrarse en la clase Vision. Con capacidad para más de 2.000 pasajeros y 279 metros de eslora, el Rhapsody of the Seas es más pequeño que el Oasis of the Seas, el otro crucero de Royal Caribbean que está siendo renovado por completo en la Bahía y que en un mes el abandonará dique seco de Navantia Cádiz.

Royal Caribbean ha invertido 165 millones de dólares (148 millones de dólares) en la varada del Oasis of the Seas, uno de los mayores cruceros del mundo. Entre otras novedades, se incorporará el mayor tobogán marino del mundo así como nuevos restaurantes y atracciones.

El Oasis of the Seas buque ya fue reparado en la factoría gaditana el pasado mes de abril después de un accidente en Bahamas que obligó a una intervenido de urgencia para seguir la temporada de cruceros. De hecho, tras recalar en Cádiz, la compañía Royal Caribbean valoró el "reconocimiento mundial" de Navantia en el "mantenimiento y revitalización" de sus barcos a lo largo de los ocho últimos años en los que los buques de la naviera han pasado por la factoría gaditana. El Oasis of the Seas tiene previsto retomar su temporada de cruceros en el mes de noviembre desde Miami para trasladarse en mayo a Nueva York.

Tensión en Puerto Real

La reparación del Rhapsody of the Seas coincide con el inicio de movilizaciones del comité de empresa de Navantia Puerto Real en demanda de encargos de construcción naval. Los sindicatos denuncian el incumplimiento del plan industrial y consideran que un astillero como el de Puerto Real, con uno de los mayores diques secos de Europa, no debe conformarse con los encargos de estructuras off-shore, que constituyen actualmente su principal actividad.

La factoría gaditana no tiene ningún barco en cartera, salvo la construcción de varios módulos para el contrato de las corbetas que se está ejecutando en Navantia San Fernando. Sin emabrgo, la empresa defiende que Puerto Real cuenta con carga de trabajo para más de un año gracias a estos contratos off-shore. En agosto celebró el acto de corte de la primera chapa de una plataforma para un campo petrolífero en Noruega. Asimismo, la factoría construye 20 soportes para el parque eólico marino Moray Firth Offshore East, y un molino flotante para el campo Kincardine, ambos en Escocia.