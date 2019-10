El comité de Navantia Puerto Real denuncia el "incumplimiento" del plan industrial

El comité de empresa de Navantia Puerto Real se ha concentrado este viernes ante la Subdelegación del Gobierno para denunciar el "incumplimiento" del plan industrial de la empresa naval y la falta de encargos de construcción naval. Los representantes de los trabajadores apuntan a la paralización de los proyectos de construcción del Buque de Acción Marítima de Investigación Subacuática (BAM-IS) y a los ferris para el Ejército de Tierra (TLET) que inicialmente se iban a fabricar en el astillero puertorrealeño. La empresa naval se comprometió en febrero a que "en breve" se iniciarían los trabajos de ingeniería del BAM-IS, pero no se ha vuelto a saber nada de esta iniciativa.

"Hemos entregado un escrito solicitando una reunión con el subdelegado", ha señalado la presidenta del comité de empresa, Marga Forné, que ha explicado que la petición lleva adjunta una copia del plan estratégico de Navantia firmado por la parte social y la empresa, y la comparecencia en el Congreso de los Diputados de la presidenta de Navantia, Susana de Sarriá, en la que avanzó la construcción de los TLET y del BAM-IS.

"Ante el no cumplimiento de esos compromisos, este comité se está movilizando", ha insistido Forné durante el primer acto de protesta desde que fue elegida presidenta del comité de Puerto Real. Según los representantes de los trabajadores, los trabajos de ingeniería de estos buques "están paralizados desde hace más de un año". "Eso supone que hoy mismo se retoman, no se empezarán a construir hasta dentro de dos años. Eso es un tiempo que no nos podemos permitir porque estamos ante una posible crisis", ha apuntado la presidenta del comité de empresa.

Desde la entrega del último petrolero para Ibaizábal, la factoría gaditana no tiene ningún barco en cartera, salvo la construcción de varios módulos para el contrato de las corbetas que se está ejecutando en Navantia San Fernando. Además, en los próximos meses llegarán cinco cruceros para ser reparados, ante la falta de espacio en el astillero de Navantia Cádiz, según anunció la presidenta de la empresa pública, Susana de Sarriá, el pasado mes de julio.

La principal actividad de Puerto Real en estos momentos es la finalización de tres contratos relacionados con el negocio off-shore. En agosto celebró el acto de corte de la primera chapa de una plataforma para un campo petrolífero en Noruega. Asimismo, está enfrascada en la construcción de 20 soportes para el parque eólico marino Moray Firth Offshore East, y en la estructura de un molino flotante para el campo Kincardine, ambos en Escocia.

Con estos encargos, Puerto Real cuenta con carga de trabajo durante algo más de un año para más de 3.000 trabajadores, según resaltó el director del astillero Bahía de Cádiz, Javier Herrador, en agosto. Sin embargo, los representantes sindicales han insistido en numerosas ocasiones en la infrautilización del astillero, que cuenta con uno de los mayores diques secos de Europa.

"Estamos en un astillero y un astillero tiene que construir barcos. El tema de la eólica es pequeño. Son incluso encargos de excedentes de otros astilleros. No el producto propio que nosotros tenemos que realizar", ha asegurado la presidenta del comité de empresa. Los representantes sindicales se plantean nuevas movilizaciones si no reciben respuesta. "Pero de momento no vamos a implicar a la plantilla. Creemos que como comité tenemos capacidad para dar pasos adelante en la consecución de estos objetivos", ha dicho Forné.