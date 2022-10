Vox ya ha perdido la mitad de los ediles que logró en la provincia de Cádiz en las municipales de 2019

Vox ya ha perdido la mitad de los concejales que consiguió en la provincia de Cádiz en las elecciones municipales que se celebraron en mayo de 2019. La última de estas bajas ha tenido lugar recientemente en Rota y se ha producido en el peor momento, cuando este partido tiene ultimado un buen número de los que serán sus alcaldables en las próximas elecciones locales que se celebrarán en menos de ocho meses.

En las elecciones municipales de mayo de 2019 Vox consiguió nueve concejales repartidos en seis ayuntamientos de la provincia. Hoy, casi tres años y medio después, sólo permanecen intactos dos grupos municipales, en concreto el de San Fernando, donde Carlos Zambrano y Ramón Paredes siguen siendo las referencias de esta formación política, y el de El Puerto de Santa María, con Juan Carlos Sanz y Leocadia Benavente manteniendo sus actas de concejales por el partido de Santiago Abascal.

La primera renuncia en las filas de Vox se produjo muy pronto, en junio de 2019. Apenas constituido el grupo municipal de este partido en Algeciras tras unos comicios que reportaron a este partido dos concejales, la dirección de esta formación política fulminaba a su número dos, Jorge Domínguez, tras acusarle de faltas graves e indisciplina. Esta baja dejaba como único referente de Vox en el salón de plenos algecireño a quien fuera su alcaldable, Antonio Gallardo. Por su arte, el edil expulsado, que quedó como concejal no adscrito, inició contra su ya ex partido un proceso legal que de momento no le ha reportado nada satisfactorio.

Ocho meses después, en febrero de 2020, se producía otra baja en las filas de Vox, en concreto en Rota. Puede decirse que de todas las renuncias habidas en estos tres años y medio, esta ha sido la única que se produjo de manera amistosa. Quien fuera el alcaldable de Vox a la Alcaldía de Rota, José Manuel Sánchez Guzmán, tuvo que renunciar a su acta por incompatibilidad con su profesión de policía local. Aunque inicialmente se centró en sus responsabilidades como munícipe pidiendo una excedencia como agente policial, finalmente tuvo que dar marcha atrás en su decisión porque su sueldo como concejal en la oposición estaba muy lejos de lo que percibía de la Policía Local.

Sánchez Guzmán sería relevado en mayo de 2020 en el Ayuntamiento roteño por la número dos de la candidatura, la licenciada en Derecho Esther Ceballos-Zúñiga, quien la semana pasada comunicaba que rompía su relación con Vox, aunque seguirá como concejal no adscrita hasta el final del presente mandato corporativo. Esta renuncia ha dolido mucho a la dirección de Vox en Cádiz, tanto que su presidente provincial, José Ortells, hizo una comparecencia pública a las puertas del Ayuntamiento roteño para reclamar la devolución de su acta a su concejala díscola.

Esta baja en Rota ha sido la última hasta la fecha, aunque antes, entre septiembre y octubre de 2020, hubo otras dos renuncias que igualmente escocieron mucho a la dirección provincial de Vox. Precisamente, la elección de José Ortells como nuevo presidente provincial de este partido acarreó las dimisiones de los únicos concejales que esta formación política tenía en Chiclana (Susana Candón) y en Sanlúcar (José Manuel Martínez Ayala). Ninguno de los dos devolvió el acta, manteniéndose en sus rectivas corporaciones municipales como concejales no adscritos.

En resumen, Vox sólo puede contar actualmente con la fidelidad de cinco de los nueve concejales que obtuvo en las urnas en las municipales de mayo de 2019. Y es que este partido ha tenido en este tiempo cuatro bajas que se elevan a cinco contando con la renuncia pacífica del que fuera alcaldable de Rota.

En las elecciones municipales de 2019 Vox logró unos resultados en la provincia que dejaron a este partido un sabor agridulce. Y es que aunque logró cerrar candidaturas en 18 municipios, sólo obtuvo representación en seis de ellos: dos ediles en Algeciras, dos en San Fernando, dos en El Puerto y uno en Chiclana, Sanlúcar y Rota. Además, ninguno de ellos terminó siendo relevante en sus ayuntamientos respectivos ya que Vox no ha entrado en estos tres años y medio de mandato en ningún gobierno municipal de la provincia, quedándose en todos los casos en la oposición.