Los bares de Chiclana aguantan el envite, pero valoran actualizar al alza los precios de sus cartas por los problemas de desabastecimiento y el incremento de gastos. Según explica el presidente de la asociación chiclanera de hostelería, Victorio Canu, la mayoría de establecimientos ya se vieron obligados a actualizar los precios en enero por el encarecimiento de los productos. Ahora, agravada la crisis de suministro, ven complicado no volver a hacerlo.

“La duda que tenemos todos es si volver a subir”, plantea Canu, quien defiende que, tal y como está la situación, “la hostelería en Chiclana sigue siendo barata”. Los establecimientos llevan dos meses aguantando el tirón para no perder clientela. Un bar no puede actualizar los precios la carta con la misma facilidad que un supermercado, con las pérdidas que eso conlleva en plena huelga de transportistas: “Es más engorroso y nos lo estamos pensando mucho, pero si no subimos iremos perdiendo más dinero”.

Las frituras, el café… Son varios los productos que se han visto especialmente afectados, aunque cada vez son más. También escasea el pescado. En ocasiones, la carne. La anchoa, por ejemplo, ha subido “un 200%” y “o se sirve a precio caviar o se deja de ofrecerla”. Incluso el precio de los chicharrones, un producto local, se ha incrementado en las últimas semanas.

Otro ejemplo que resume bien esta circunstancia es la falta de cerveza. En la primera actualización de precios, muchos bares subieron la caña de 1 euro o 1,10 euros a 1,20 o 1,30. Sin embargo, en los últimos días varios fabricantes han anunciado dificultades en el suministro. “Hoy el barril ha subido, de media, cuatro euros, así que vender una caña por debajo de 1,5 euros no es rentable”, explica Canu.

El representante de los hosteleros asegura que, por lo general, las cartas de los bares aún no se han adaptado a “lo que ha subido el producto” en estos días de huelga de transportistas. Los establecimientos valoran si actualizar los precios ahora o esperar “unos días o semanas” para ver cómo evoluciona la situación. En cualquier caso, cada vez lo tienen más difícil para no perder dinero.