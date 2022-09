Vacían de lubricante los tanques de la sala de máquinas del buque varado en Gibraltar

Los trabajos de bombeo sobre el buque varado en Gibraltar tras el incidente del pasado lunes, el 'OS 35', han permitido que durante la noche se haya logrado vaciar en su totalidad los tanques de aceite lubricante de la sala de máquinas de la nave.

En una nota, el Gobierno de Gibraltar explica que los trabajos han continuado toda la noche y que la situación tanto de la sala de máquinas como de la bodega de carga número 5 es “estable”.

Las operaciones de bombeo han permitido reducir la cantidad de aceite a bordo del buque. Las mismas se concentraron en los tanques de aceite de lubricación de la sala de máquinas, que ya han sido vaciados en su totalidad.

Las condiciones de viento fuerte han provocado dificultades para los equipos de respuesta y han afectado particularmente a las barreras.

La segunda barrera ubicada alrededor del buque se ha desplazado, pero no ha sufrido daños.

Asimismo, la barrera de la playa gibraltareña de Catalan Bay también se ha desplazado y algunas partes de la misma han llegado a la orilla, situación cuya solución está en curso.

Se mantienen la bandera roja en la playa de Little Bay y la amarilla en Camp Bay, aunque en ninguna de ellas se ha informado de nuevos depósitos de hidrocarburos. También se ha colocado la bandera amarilla en las playas de Levante y Poniente del Peñón.

Reabierta la playa de La Línea

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta emitió este domingo la resolución en la que se declara apto el baño y uso de la playa de Poniente de La Línea. El último informe con fecha de este domingo, 4 de septiembre, ya no observa restos de vertido, por lo que "han desaparecido las causas que motivaron la prohibición de baño".

No obstante, la Junta se advierte de que el vertido al mar provocado por el OS 35 "puede provocar la llegada de nuevos restos, aunque en menor proporción, debido a las corrientes, mareas y vientos".

Ante esta situación, la Administración autonómica anuncia que "se mantendrá una vigilancia intensiva sobre las playas durante los próximos días para asegurar la calidad de las aguas de baño", y, "de hallarse nuevamente restos del vertido, se procederá al cierre de las zonas afectadas".

Playas de Gibraltar

El Gobierno de Gibraltar también actualizó este domingo a mediodía la situación de sus playas según la evaluación que periódicamente realiza su Ministerio de Medio Ambiente respecto al impacto de la situación del OS 35 en las costas y playas del Peñón.

De esa actualización se desprende que en la playa de Levante "no se ha informado de la existencia de hidrocarburos", y en la de Camp Bay "no se ha informado de nuevos hidrocarburos", mientras que en la de Catalan Bay se han detectado "algunas manchas dentro de las barreras", si bien "no hay fuel pesado en la playa".

En las playas de Little Bay y Sandy Bay se ha acordado que se ondee la bandera roja, en el primer caso por la presencia de una "muy ligera y pequeña mancha de velo debido a rocas previamente manchadas", y en el segundo porque "hay algo de petróleo dentro de la zona de la playa, ya que la marea alta ha llevado el velo por encima de la barrera", según ha detallado el Gobierno gibraltareño.

El Ministerio de Medio Ambiente del Peñón "seguirá coordinando las operaciones de limpieza a lo largo del día con la Autoridad Portuaria de Gibraltar (Gibraltar Port Authority, GPA)", y las organizaciones ecologistas ESG, Nautilus Project y los voluntarios de Gonhs ayudarán en las operaciones de limpieza.