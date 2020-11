Usuarios del puerto deportivo de Barbate denuncian el mal estado de las instalaciones

El puerto deportivo de Barbate presenta desde hace años un aspecto lamentable. Es lo que denuncian los usuarios de este espacio, tanto los profesionales como los aficionados a la pesca que tienen una embarcación anclada en alguno de sus pantalanes.

"Hay basura, heces, orines, hierros, neumáticos viejos, plásticos, cajas de corcho, suciedad por todas partes… Muchas de las personas que trabajan en este recinto no tienen ni siquiera un sitio donde hacer sus necesidades o asearse", denuncia uno de estos usuarios.

Otra de las críticas frecuentes sobre el puerto deportivo se centra en los pantalanes de los barcos no profesionales que "dejan mucho que desear ya que hay grifos perdiendo agua, tablas rotas, barandillas sueltas… Se rompen papeleras y no se reponen, entre otros destrozos que no se reparan desde hace años".

Estás quejas ya han tomado forma en hojas de reclamaciones tanto en el propio puerto como en la Junta de Andalucía, que tiene las competencias sobre su gestión, aunque de momento no han surtido efecto a tenor de las imágenes que presentan las instalaciones.

Los usuarios no entienden a dónde va a parar el dinero que pagan para hacer uso de estos espacios, que asciende a unos 1.000 euros anuales para el propietario de un barco de seis metros de eslora, 3.000 para uno de 12 metros o 6.000 para los de 18 metros de eslora.

En la actualidad hay 333 atraques deportivos, más los barcos profesionales que usan este puerto y las tres asociaciones de embarcaciones de menos de seis metros que forman parte de este recinto.