Ustea denuncia la desescolarización y reubicación de menores inmigrantes

De un día para otro, a dos semanas de acabar las clases, menores inmigrantes que se encontraban finalizando el curso tanto en el Centro de Educación Permanente Blas Infante como en el IES Alminares de Arcos han desaparecido de las aulas. Eso denuncian en un escrito profesores de los centros afectados, según comunicado de Ustea Educación. Al parecer, la razón tras esta medida estaría en el cierre del SAMU Arcos de la Frontera que los albergaba, pero la desescolarización de estos menores y su traslado se ha producido sin aviso por parte de la administración. Los alumnos llevaban escolarizados desde enero y habían invertido "tiempo y esfuerzo por aprender el idioma y adaptarse a la nueva cultura, con comportamiento óptimo y respeto hacia la comunidad educativa". Así lo denuncia el claustro del Blas Infante en su texto de protesta ante el futuro incierto al que se condena a estos menores, "al ser repartidos por distintos puntos de la comunidad andaluza sin tener en cuenta sus procesos formativos, ni el desarraigo que supone la separación tras los lazos de convivencia e integración creados a lo largo de los últimos meses".

El sindicato señala también que ha recibido quejas de casos similares en otros centros educativos de la Sierra: los IES Francisco Fatou, Los Remedios y Las Cumbres de Ubrique también han visto desaparecer a alumnos inmigrantes, procedentes del albergue de menores de El Castillejo (El Bosque), de un día para otro y sin previo aviso.

Desde la de Red Ayuda a Menores Inmigrantes, Paco Cuevas apunta que no es la primera vez que se viven este tipo de situaciones: "Es algo que venimos denunciado desde hace meses -afirma-. Sobre todo, desde el verano pasado, que llegaron a nuestras costas un montón de menores. La realidad es que, de todos ellos, muy pocos consiguen ser escolarizados, ya que la Junta recurre a que la enseñanza obligatoria es sólo hasta los dieciséis. Con esa excusa, sin embargo, también han dejado atrás a otros que no. Tanto APDHA como nuestra red, como otros voluntarios, venimos denunciando estos casos que se han ido dando sistemáticamente desde septiembre de 2018".

El otoño pasado, la asociación presentó una queja al Defensor del Pueblo Andaluz por la mal gestión de la empresa ANIDE en dos de las residencias en convenio en Jerez con la Consejería de Igualdad de Andalucía. Además de los niveles de "descuido y dejación" que habían constantado, denunciaban la no escolarización de los mismos: "Hubo que manifestarse, presionar... y sólo así lo conseguimos".

Cuevas también apunta que la causa probable de esta dispersión se deba a una reorganización a nivel andaluz de los centros de acogida "pero lo que no es de recibo es que no avisen y que los chicos sean víctimas de una mala gestión. Los mismos afectados, los chicos, serían quienes tendrían que poner una queja pero claro, ellos no ni siquiera conocen lo suficientemente el idioma para hacerlo".

Para Ustea-Cádiz Educación este tipo de medidas son una "atrocidad, que condena al desarraigo y la marginalidad a decenas de jóvenes que estaban reconduciendo sus vidas, tras haberlas arriesgado cruzando el Estrecho en busca de una nueva oportunidad".