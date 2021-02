Preparados para la nueva realidad

Llevan varios años soñando con ese día. Este miércoles, alrededor de un centenar de estudiantes de la Facultad de Fisioterapia de la Universidad de Cádiz se van a enfrentar a su primera experiencia laboral. Comienzan las prácticas en centros de trabajo, sanitarios en este caso, para el alumnado de tercer y cuarto curso de este grado, y lo van a hacer en unas condiciones que no podían ni imaginarse cuando arrancaron su formación. Por ello, además de la formación de base de su propia especialidad, este martes recibieron una específica para conocer el trabajo con los equipos de protección individual y el manejo de pacientes con riesgo biológico.

La UCA es pionera en este tipo de formación. Pocas universidades de España han optado por este tipo de talleres que en Cádiz se están impartiendo con la colaboración de los instructores del servicio 061. Uno de ellos es Javier Longobardo, enfermero e instructor que ha coordinado el taller que ahora han recibido los alumnos de Fisioterapia y que hace unos meses se impartió para los de Enfermería.

“Se les ha dado una formación online con epidemiología básica y todos los componentes del equipo de protección individual. También se les ha explicado cómo se trabaja en la atención a pacientes en un circuito respiratorio, UCI, planta Covid y la atención a pacientes en atención primaria en tiempos de pandemia”, explica Longobardo.

La práctica la han realizado en el complejo deportivo del Campus de Puerto Real y se centró este martes en el vestido y desvestido en condiciones de bioseguridad. “Una vez que salís de una zona con riesgo de infección sois una bomba de relojería, así que tenéis que tener mucho cuidado a la hora de quitaros el EPI”, explicaban los instructores a los alumnos, que se distribuían en cuadrículas en el campo de fútbol. Paso a paso, con mucha precisión, daban detalles de todo el proceso. “Cuando se ven así vestidos todos dicen lo mismo: ¡Qué agobio! Deben saber que esto no es una situación normal, pero que ahora trabajamos así y deben estar preparados para todo. En especial ellos que nunca han estado en primera línea”, apunta el instructor Javier Longobardo.

En general, al alumnado estaba muy contento de recibir esta formación que consideran “esencial” en la situación que ahora se atraviesa. Algunos de ellos, como Javier Molina, alumno de tercer curso de Fisioterapia, empiezan hoy sus prácticas en hospitales de la provincia. “Yo voy al Hospital de Jerez y la verdad es que esto me viene muy bien. No me imaginaba que iba a tener que pasar por esta situación ni que iba a estar así vestido cuando entrase en un hospital, pero de todo se aprende. Tengo muchas ganas de empezar y estoy un poco nervioso”, decía el joven.

Como él, María Ángeles Navarro, también estudiante de tercer curso, está motivada. Ella empieza sus prácticas en una clínica privada “pero en una segunda rotación me ha tocado el Hospital Universitario de Puerto Real y me va a venir muy bien todo lo que hemos aprendido aquí. Además el taller ha sido muy ameno”, decía la joven.

El taller ha sido posible gracias al esfuerzo de la UCA. Detalla Verónica Pérez, coordinadora del grado, que creyeron que “como profesionales de la salud que también son deben tener conocimiento sobre el manejo de pacientes con riesgo biológico y la facultad ha hecho una apuesta para que los estudiantes reciban la formación”.

Antes de incorporarse a los centros de trabajo, el alumnado ha tenido que pasar otra prueba: un test de antígeno que certifique que los estudiantes están libres de coronavirus. También se han sometido a estas pruebas en el campus de Puerto Real, y en una especia de engranaje colaborativo, las pruebas las han realizado estudiantes de enfermerías coordinados por el profesor José Manuel Martínez. “Hemos creado un par de grupos de alumnos de tercer y cuarto curso para que también ellos se hagan con el manejo de estas técnicas”, explica. Hasta el momento han realizado más de 1.500 test a estudiantes que inician sus prácticas y también a profesorado y personal de Administración y Servicios.