UFAM Cádiz pide refuerzos

A principios de mayo este medio recibió una carta al director en la que una chica de Tarragona mostraba su agradecimiento a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Cádiz por la ayuda que recibió de este departamento de la Policía Nacional. Hacía más de un año que la mujer había denunciado a su ex pareja por malos tratos, sin embargo, a él no le habían notificado nada. Tal y como recoge la misiva, la querellante se puso en contacto con el equipo de la UFAM y en menos de 24 horas el hombre fue localizado. A partir de ahí, la causa siguió su curso. “Sin la ayuda de dicha Unidad no hubiera sido posible. Estaré eternamente agradecida. Millones de gracias por la gran labor que hacéis, por velar por todos nosotros y por estar donde la mayoría de la gente huiría”, concluye la carta.

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer es un proyecto que nace en 2016 y que en tan sólo dos años alcanza su consolidación para luchar contra un mal endémico en nuestro país. “Nuestro objetivo principal pasa por investigar tanto la violencia de género ejercida contra las mujeres por parte de sus parejas o ex parejas como los delitos cometidos en el ámbito doméstico en los que las víctimas son menores, ancianos y personas incapacitadas”, explican Juan Feu, subinspector de la UFAM en Cádiz, y Francisco de Paula Bancalero, oficial del departamento.

Para desempeñar su labor, cuentan con una herramienta fundamental, el Sistema de Seguimiento Integral para casos de violencia de género, esto es, el Sistema Viogén, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Este programa permite aglutinar a las diferentes instituciones públicas que tienen competencia en materia de violencia de género así como integrar toda la información de interés que se estime necesaria. Con Viogén, además, se realizan valoraciones policiales de riesgo y, a partir de las mismas, se lleva a cabo un seguimiento de la víctima, a la que se le aplica un Plan de Seguridad Personalizado.

Desde la puesta en funcionamiento del Sistema Viogén en el año 2007 y hasta la actualidad, se han gestionado un total de 25.013 casos en la provincia de Cádiz, de los que 3.358 permanecen activos hoy, según los datos estadísticos del Ministerio del Interior. De esos 3.358 asuntos, 1.673 se corresponden con mujeres que tienen menores a su cargo.

El equipo de la UFAM atiende actualmente a 250 víctimas en Cádiz, todas clasificadas con riesgo bajo o medio. No existen en este momento asuntos de riesgo extremo. A esta cifra habría que sumar otros 50 casos que tramita la Policía Local.

“Los menores reproducen conductas pornográficas porque no tienen educación sexual”

Juan Feu y Francisco de Paula Bancalero explican el perfil tipo de los usuarios que atienden a diario en la UFAM. “Normalmente son personas que forman parte de familias desestructuradas, con escasos recursos y donde concurren problemas de adicciones. Algunos incluso tienen antecedentes policiales o penales”, aseguran.

No obstante, los miembros del departamento alertan de un incremento de las víctimas entre la población más joven. “Ese aumento responde al uso que los chavales hacen de las nuevas tecnologías. Nos encontramos, por una parte, que las parejas compuestas por menores acuerdan tener acceso al perfil del otro en redes sociales y, para ello, intercambian sus contraseñas. Por otra parte, detectamos casos en los que los menores inician relaciones con adultos por su apego a las drogas”.

A esto habría que añadir el acoso escolar. “Consideramos que la crueldad de algunos jóvenes hunde sus raíces en su falta de madurez y en la excesiva violencia que consumen”, señalan los miembros de la UFAM para traer a colación otro asunto, bajo su punto de vista, preocupante: los delitos contra la libertad sexual en menores. “La mayoría de los episodios de violencia sexual reproducen conductas imitadas de la pornografía. El problema, por tanto, reside en que no hay educación sexual y los menores toman como referencia prácticas pornográficas que no se ajustan a una realidad sexual sana”, apostillan los policías.

Ante al amplio abanico de asuntos que aborda la UFAM, el equipo denuncia que carece de recursos suficientes para hacer frente a todos ellos, especialmente, a la violencia de género. “Estamos en primer línea y, sin embargo, nuestros recursos son limitados”, critica Juan Feu. “El presupuesto que se destina a la lucha contra la violencia de género es bastante amplio, lo que ocurre es que no llega a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Algunas fundaciones o institutos sí disponen de grandes inversiones. Ojalá esas partidas llegaran al Ministerio del Interior”, lamenta el subinspector de la UFAM. “No pedimos para nosotros, pedimos para las víctimas”, concluye Juan Feu.