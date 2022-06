Trabajadores del Metal en un acto de Yolanda Díaz y Montero: "Venimos expresamente desde Cádiz para dos preguntas"

Un integrante de la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) del Metal de Cádiz acudió a un acto en Sevilla donde participaron las ministras de Trabajo y Hacienda, Yolanda Díaz y María Jesús Montero, con la intención de hacer un par de preguntas y solicitar carga de trabajo para la Bahía de Cádiz, ante lo que se le negó la intervención.

El trabajador insistió, no obstante, al considerar "antidemocrático" esta negativa, y expuso que "venimos expresamente desde Cádiz a hacer un par de preguntas", porque "en Cádiz sabemos hacer barcos, señora ministra, usted como ministra es responsable de la SEPI y en mi opinión se está abandonando Astilleros y le voy a dar datos también, señora ministra", esgrimió antes de que le invitaran de nuevo a dejar su intervención desde la organización "por no ser el momento oportuno".

El representante continuó, no obstante, explicando que "no se cumple el estatuto de los trabajadores y que de cada dos personas que trabajan podrían ser tres". Ante la insistencia para que se marchara, subrayó "el nombre de Jesús Galván, porque estaba vetado en Navantia Puerto Real, y no se puede ir a Cádiz solamente a publicitar un barco fantasma". Terminó diciendo que "no vengo del terreno universitario, vengo de Cádiz, Puerto Real, traicionado en noviembre de 2020".

La ministras de Trabajo y Hacienda participaron junto a su homóloga de Hacienda en una mesa redonda en defensa de las políticas aplicadas por el Gobierno para salir de la crisis frente a las soluciones propuestas por la derecha.

Las ministras participaban en una mesa redonda organizada por Economistas frente a la Crisis en la Fundación Cajasol de Sevilla, un acto planteado en defensa de las políticas progresistas aplicadas.