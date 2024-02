Todas las embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil siguen inoperativas

Cuatro días después de la tragedia de Barbate, todas las patrulleras del Servicio Marítimo de la Guardia Civil siguen amarradas en sus bases. Inoperativas. Algunas, como la 'Río Agueda', una de las más potentes, con una culata del motor rota; otras por fallos técnicos o pérdida de líquido refrigerante. El caso es que, ni siquiera en estos días duros, los agentes pueden salir al mar a hacer el trabajo para el que están más preparados: combatir a los narcos con los medios de que disponen.

Porque, aunque a veces se vistan de héroes, los agentes de la Guardia Civil no tienen superpoderes. No son intocables. Y los cada vez menos escrúpulos que exhiben los narcotraficantes en la frontera sur de Europa se lo recuerdan cada poco. La muerte de dos agentes el pasado viernes aún tiene conmocionada a la opinión pública nacional, ya no sólo por el resultado dramático sino por la crueldad y la frialdad con la que la pequeña embarcación que pretendía ahuyentarlos del interior de la dársena del puerto de Barbate fue abordada por una goma que le doblaba en eslora y que multiplicaba por diez su peso. La cuestión, no obstante, no era nueva. Los narcos llevan tiempo usando este y otros puertos de la provincia como refugio para sus planeadoras cuando se encuentran mala mar. Por eso desde la asociación Jucil llevaban mucho tiempo advirtiendo que la situación era muy peligrosa. “Te sientes indignado porque estas muertes eran muy evitables si hubieran tenido en cuenta los informes que le hemos ido remitiendo tanto a la superioridad como al Ministerio del Interior”.

Quien habla es Agustín David Domínguez Medina, portavoz provincial de Jucil en la provincia de Cádiz. “En noviembre de 2022 ya solicité a través de una instancia a la directora general de la Guardia Civil muchos de los cambios que se están exigiendo hoy día, entre ellas tener medios en condiciones y más embarcaciones para cubrir las que tenemos averiadas. Estamos hablando de una instancia por parte de Jucil Cádiz de hace año y medio”.

La pregunta de cómo es posible que estuvieran las seis embarcaciones averiadas a la vez tiene fácil respuesta para Agustín. “Es que son muy viejas, y se llevan muchas horas seguidas patrullando en el mar. Es un medio muy dañino para las embarcaciones, y cuando ya tienen unos años, como ocurre en estos casos, algunas más de veinte, pues se nota. Además, tenemos algunas nuevas pero las seis veces que han salido a patrullar han vuelto a puerto con fallos graves en su funcionamiento. Si no se tiene un mantenimiento correcto terminan estropeándose. Son averías de uso. De hecho, la circunstancia se dio porque no había embarcaciones disponibles”.

En cuanto a quién dio la orden de adentrarse en el puerto de Barbate con una pequeña zodiac, desde Jucil prefieren ser precavidos. “Nosotros nos debemos al servicio, y a veces en nuestro afán por hacer las cosas, nos metemos en situaciones muy peligrosas. Pero cuando vamos es porque pensamos que podemos con ellas. La del viernes era una circunstancia que nadie preveía. Puedes ver el peligro, pero es que en situaciones parecidas nos encontramos todos los días, porque cada vez que vemos una embarcación, que vemos un vehículo con droga, vamos a por ellos, y lo hacemos con los medios que tenemos, que no son los apropiados. ¿Quién piensa que iba a pasar esto el viernes? Nadie lo piensa, ¿quién es el responsable?, pues el último responsable es el Ministerio del Interior, que es quien debe dar los medios necesarios. Si tuviéramos más medios seguramente esto no habría pasado. Ahora mismo no creo que se deba buscar a la persona que dio la orden de actuar. Se hizo el operativo con los medios de que se disponían".

El ministro Fernando Grande-Marlaska dijo el sábado que era un asesinato, pero que no había sido por falta de medios. “Desde Jucil no estamos de acuerdo. Es evidente que la responsabilidad final de esta tragedia es la falta de más medios para luchar contra el narcotráfico. Es Interior quien debe proporcionarnos esos medios. La responsabilidad se derivará en su momento, pero cuando no se dispone de una embarcación en condiciones que pueda actuar de manera correcta va a haber más posibilidades de que esto vuelva a ocurrir. Nosotros estamos aquí para servir al ciudadano y vamos como tengamos que ir, porque, más por suerte que por desgracia, somos así. Vemos el peligro pero es nuestra labor. Nos enfrentamos a vehículos cargados de hachís con patrulleras que no tienen sistemas antiempotramientos. Ya ha pasado que han muerto compañeros por esto mismo".

Desde que los agentes que integraron el OCON-Sur volvieron a sus respectivas unidades los narcos se han venido arriba. Agustín reconoce que "se sienten más fuertes en toda la provincia. Hay más movimiento de droga, no sólo en el Campo de Gibraltar. Están más armados y son más violentos. De eso también llevamos tiempo advirtiendo. Yo estoy destinado en Chiclana y he visto con mis propios ojos como llegaban en una narcolancha al caño de Sancti Petri y empujaban a personas al agua, a unos metros de la orilla, a gente que no sabe nadar, sin importarles de que puedan morir. Es una crueldad que te deja sin palabras. Esto que ha pasado en Barbate ahora podría haber ocurrido en Sancti Petri o en cualquier otro puerto. El verdadero Barbate es el que vimos el sábado, con gente lanzándose a la calle para aplaudir a la Guardia Civil. Gente buena, trabajadora. Los tres o cuatro que gritan en ese vídeo lamentable no representan a Barbate para nada", concluyó.