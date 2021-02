Teresa Rodríguez considera una "aberración democrática" la reforma del Reglamento del Parlamento andaluz

La parlamentaria andaluza no adscrita Teresa Rodríguez ha calificado de anticonstitucional y "una aberración democrática" la reforma del Reglamento del Parlamento andaluz que se ha puesto en marcha, planteada como "un traje" para los 11 diputados expulsados del grupo Adelante Andalucía.

En declaraciones a los periodistas en Cádiz, Rodríguez ha afirmado que entienden que son "un grupo de once diputados incómodo para el resto de los partidos, seguramente por la denuncia de los privilegios, porque se ha denunciado la corrupción viniera de quien viniera o porque defienden los intereses de Andalucía gobernara quien gobernara en Madrid".

"Somos una fuerza política incómoda y eso ha congregado un esfuerzo hercúleo de todas las fuerzas políticas para intentar sacarnos del Parlamento", ha aseverado Teresa Rodríguez, que ha añadido que "lo último es una absoluta barbaridad".

Así, ha explicado que la reforma del Reglamento en el Parlamento "propone que sean las ejecutivas de los partidos de turno las que decidan si un diputado es o no de la línea política del partido que lo presentó a las elecciones". A juicio de Rodríguez, "esto es grave, porque los diputados no tienen mandato imperativo, es decir, son elegidos por la ciudadanía y la soberanía emana del pueblo hacia sus representantes, los partidos son unos intermediarios importantes, pero no son los que ejercen o representan la soberanía popular".

Rodríguez ha puesto de ejemplo la elección de Rajoy como presidente del Gobierno. "Los 15 diputados del PSOE que se abstuvieron podrían haber sido declarados tránsfugas y, sin embargo, muchos de ellos están en cargo de dirección del Estado en estos momentos". "En nuestro caso ni siquiera ha habido discrepancia, ni hemos salido de la disciplina de voto de partido o hemos cambiado mayoría en las Cámaras, simplemente concurre el interés de un partido por echarnos y la congregación de intereses del resto de partidos", ha añadido.

También ha criticado que la reforma del Reglamento prevea cambiar el sistema de asignaciones económicas, para que, en su opinión, los diputados de su grupo no reciban las que les corresponderían para poder llevar a cabo su actividad y que, al margen de "toda lógica", se quiera "romper el principio de un diputado un voto".

Teresa Rodríguez ha lamentado que el tiempo "juegue a favor" de esta reforma ya que, una vez aprobada, será "tumbada" por el Tribunal Constitucional, pero "cuando pasen tres años". "Para entonces piensan ellos que habrán neutralizado nuestra opción política", ha aventurado.

"Lejos de eso, mi grupo, con once diputados, va a luchar a brazo partido para demostrar que no le hace falta el dinero para trabajar como diputados, que va a sacar adelante iniciativas legislativas, interpelaciones, enmiendas y también a seguir adelante con el proyecto a nivel social que suponga una alternativa no solo a las derechas, sino también a 40 años de enchufismo y corrupción del PSOE".

Además piensan "seguir adelante con nuestro proyecto a nivel social que está congregando a miles de andaluces y de andaluzas entorno a la necesidad de fundar un partido de obediencia andaluza, que fue la propuesta que hizo en su momento Adelante Andalucía", ha concluido.